Gonzalo Agustín Moreno , de 26 años , quedó a disposición de la UFI Flagrancia por cinco hechos de robo agravado. Su cómplice sigue prófugo.

La Policía detuvo en Chimbas a Gonzalo Agustín Moreno, de 26 años, acusado de integrar una pareja que habría cometido cinco robos armados en distintos puntos del departamento. El caso quedó a disposición de la UFI Flagrancia bajo la calificación de robo agravado por el uso de arma de fuego en cinco hechos.

Según fuentes policiales citadas por Telesol Diario, Moreno tiene domicilio en la Villa Ross, en 25 de Mayo y Maradona. La investigación se abrió a partir de una persecución que permitió identificar a uno de los presuntos autores y secuestrar elementos vinculados con los asaltos.

La secuencia de hechos comenzó en la esquina de Jáchal y Santa María de Oro, en la Villa Unión, donde una joven fue asaltada y le robaron el celular. Luego, de acuerdo con la información policial, la dupla se trasladó al Loteo Ramón Godoy, en la zona de la Casa 17, al oeste del Barrio Providencia, donde otra víctima fue despojada de su cartera y pertenencias.

El recorrido siguió por 25 de Mayo, el Barrio Conjunto I y Chaco, entre Rodríguez y Remedios de Escalada. En total, la fuerza informó cinco víctimas, entre ellas hombres y mujeres de 31, 19, 59 y 43 años, además de una adolescente de 15 años; a todas les sustrajeron celulares, carteras, tarjetas de débito y documentación personal.

La detención se produjo en un descampado sobre calle Centenario, al oeste de calle Díaz, donde intervinieron efectivos de la Motorizada V, el Comando Radioeléctrico Norte y la Subcomisaría Cipolletti. De acuerdo con la versión policial, el sospechoso abandonó la moto en la que escapaba e intentó huir a pie entre las malezas, pero fue reducido y esposado en el lugar.

Entre los elementos secuestrados figuran un cuchillo utilizado para amedrentar a las víctimas, un celular Samsung A56 robado, carteras, bolsos con maquillaje y documentación personal. Las brigadas de investigaciones continúan el análisis de contactos para ubicar al cómplice, que logró escapar a pie durante el operativo y permanece prófugo, según informó la Policía.