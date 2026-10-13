Un hombre de 24 años fue detenido en el Barrio Costa Canal I, en Capital, luego de ser acusado de agredir a golpes a su madre dentro de la vivienda familiar y de continuar el ataque en la vía pública, según informaron fuentes policiales a Telesol Diario. La víctima tiene 43 años y debió huir hasta una casilla de Protección Civil para pedir auxilio. El caso quedó registrado como un episodio de violencia intrafamiliar con intervención judicial.

De acuerdo con la reconstrucción policial, el hecho ocurrió durante el último fin de semana. La mujer quedó acorralada en el interior del domicilio por su hijo, identificado por la fuerza como Enzo Nicolás Olguín. Luego de la agresión inicial, el ataque habría continuado en la vereda cuando la víctima intentó ponerse a resguardo. La situación derivó en una fuga a la carrera por parte de la mujer, que llegó llorando hasta la sede ubicada en el cruce de Lisandro Sánchez y Tucumán.

Allí pidió ayuda al efectivo de custodia que se encontraba en el lugar. Con la descripción aportada por la víctima, que incluía una camiseta de la Selección Argentina y una gorra negra, efectivos del Comando Radioeléctrico Central desplegaron un patrullaje de saturación por los pasillos del barrio. La búsqueda terminó cuando el sospechoso fue advertido por los móviles y trató de escapar a pie, pese a la voz de alto.

Aprehensión y causa

La persecución fue breve y concluyó con la aprehensión del joven en la puerta del inmueble familiar. Ante la aglomeración de allegados que comenzó a generar tensión en el sector, el personal policial trasladó al detenido a una zona segura para preservar el procedimiento. En paralelo, una ambulancia asistió a la mujer por las lesiones sufridas durante el ataque. La intervención médica confirma que la denuncia no se limitó a un conflicto verbal, sino a un episodio con consecuencias físicas.

Por directivas del fiscal José Quiroga, el aprehendido fue trasladado a los calabozos de la Comisaría 2da e ingresó formalmente al Legajo N° 101/26. La imputación consignada es por lesiones en contexto de violencia intrafamiliar, con intervención de la UFI CAVIG (Unidad Fiscal de Investigación especializada en causas vinculadas a violencia de género e intrafamiliar). El avance del expediente dependerá de las medidas que adopte esa fiscalía y de la evaluación de las lesiones de la víctima.