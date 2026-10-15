Un sospechoso de 35 años fue aprehendido en Rawson tras una persecución. La causa quedó en Flagrancia por robo agravado por escalamiento.

Un hombre de 35 años fue detenido en Rawson luego de una persecución policial iniciada tras un robo en una vivienda del Barrio Ceramista. Según la información policial, el hecho ocurrió en la propiedad de un vecino de 47 años y terminó con la recuperación de un secarropas Kohinoor y una hidrolavadora Robus.

De acuerdo con voceros policiales citados por Telesol Diario, los sospechosos habrían trepado una medianera con apoyo de una escalera de madera ubicada dentro del predio y luego saltado hacia la calle. El inmueble tenía cierre perimetral de ladrillos, portón metálico negro y cerco eléctrico, pero esas medidas de seguridad no impidieron el ingreso. La maniobra fue advertida por un oficial del Comando Radioeléctrico Sur que patrullaba la zona.

Persecución y reducción

Al ser descubiertos, los dos sospechosos escaparon a pie por calle Juan Larrea y luego por Tumbes. En la huida descartaron el botín frente a una vivienda y uno de ellos se quitó la campera negra que llevaba puesta para intentar despistar a los efectivos. Más tarde, el recorrido continuó por calles Virgen de Itatí y 27 de Febrero, hasta que el hombre fue interceptado sobre Larrea, en dirección a Guayaquil.

El aprehendido fue identificado por la fuerza como Ricardo Joaquín Valdez, de 35 años, domiciliado en calle Guayaquil, en el vecino Barrio Hipódromo. Su cómplice, que vestía una remera a rayas blancas y negras, logró escapar por calle Paula Albarracín de Sarmiento y continúa siendo buscado. La detención se produjo tras la intervención de varias patrullas que participaron en el seguimiento por calles y pasajes del sector.

Legajo en Flagrancia

Desde la Unidad de Abordaje Territorial ordenaron que Valdez quede alojado en los calabozos vinculado al Legajo N° 44/26, imputado por el delito de robo agravado por escalamiento. Esa figura refiere a la sustracción cometida mediante el acceso ilegítimo a un inmueble por vías que implican trepar o superar obstáculos, como una medianera. La causa quedó bajo ese encuadre procesal mientras continúa la búsqueda del segundo sospechoso.

La información disponible no precisa aún si el propietario recuperó de inmediato los elementos sustraídos ni si hubo daños materiales adicionales en la vivienda. El próximo paso procesal será la continuidad de las actuaciones en el marco de Flagrancia, donde deberá definirse la situación judicial del detenido y la localización del prófugo.