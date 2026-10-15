Un hombre identificado como Esteban Darío Cabrera (32) quedó detenido este miércoles en Pocito, luego de que la Policía lo vinculara con el robo en la casa de un jubilado y con la posterior irrupción en otra vivienda para evitar el arresto. El procedimiento terminó con la apertura del procedimiento especial de Flagrancia, a partir de directivas del ayudante fiscal de la UAT (Unidad de Abordaje Territorial).

El episodio comenzó pasadas las 10:40 en inmediaciones de Ruta 40 y Calle 10, donde el sospechoso habría forzado y destruido el candado de acceso principal de una vivienda. Según el relato policial, el propietario, un hombre de 69 años, advirtió después el daño y la faltante de herramientas de trabajo. Un jardinero de la zona observó a un sujeto vestido con ropa oscura y gorra roja cruzar hacia Calle Maurin con una bolsa blanca y una mochila, y dio aviso a la Policía.

Tras la alerta de las cámaras del 911, patrullas del Comando Radioeléctrico Sur iniciaron la búsqueda en fincas y terrenos baldíos entre Calle 9 y Calle 10. De acuerdo con la información policial, al advertir la presencia de los móviles, el sospechoso siguió la huida a pie y entró por la fuerza en una vivienda ubicada metros al oeste de Calle Maurin. Allí estaba almorzando una mujer de 33 años con su hijo, y el hombre le habría pedido que lo escondiera porque era perseguido por la Policía.

La mujer salió de la casa con su hijo para pedir auxilio y, en ese momento, llegaron los cabos y agentes del Comando Sur, a quienes señaló que el intruso seguía en la cocina. Los uniformados ingresaron al inmueble y redujeron al sospechoso en el lugar. La Policía informó que en la requisa secuestró una bolsa blanca y una mochila con un rollo de manguera verde y amarillo, una rueda de carretilla, una grifa con mango rojo y una pinza.

Minutos después, el jubilado damnificado reconoció esos elementos como propios, según la versión policial. Cabrera quedó alojado en los calabozos de la Comisaría 7ma e ingresó al Legajo N° 63/26, imputado por los delitos de robo y violación de domicilio. La continuidad del caso quedó sujeta a las medidas que disponga la justicia dentro del trámite de Flagrancia.