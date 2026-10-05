Una vecina alertó al dueño del vehículo y la Policía aprehendió a Pérez, de 29 años. La UFI Flagrancia dispuso el procedimiento especial.

Un hombre de 29 años fue detenido en Rawson luego de ser sorprendido cuando sacaba dos parlantes del baúl de un automóvil, en un hecho ocurrido en la zona de calle Doctor Ortega y Rivadavia.

Según informaron fuentes policiales, el propietario del vehículo, un vecino de 72 años domiciliado en el barrio UTA, estaba dentro de su casa cuando recibió el aviso de una vecina del barrio Progreso Sarmiento 1. La mujer advirtió que un hombre había abierto el baúl del auto y retiraba elementos del interior. Ese alerta permitió dar intervención inmediata a la Policía.

Al llegar los efectivos, encontraron al sospechoso y procedieron a su aprehensión. Desde Relaciones Policiales indicaron que el detenido fue identificado por su apellido, Pérez, de 29 años. En su poder tenía dos parlantes marca Sony, de color negro y con sus respectivas tapas.

De acuerdo con la manifestación de la víctima, los equipos se encontraban conectados en el automóvil antes del hecho. Ese dato quedó incorporado a la actuación policial inicial y será parte de la verificación posterior dentro del expediente que se abra por el caso.

Finalmente, el fiscal de turno de la UFI Flagrancia dispuso que se iniciara el procedimiento especial de flagrancia. Ese trámite concentra la investigación y la definición de los pasos procesales inmediatos, mientras se mantienen bajo análisis las circunstancias del hecho y la situación del detenido.