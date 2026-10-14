Un hombre de 42 años fue detenido en Rawson tras un operativo del Comando Sur en inmediaciones de la Villa 17 de Agosto, donde la Policía secuestró varios objetos de presunta procedencia ilícita. Según el parte oficial, el sospechoso fue interceptado luego de escapar por los fondos de una vivienda junto a otros dos hombres.

El procedimiento se originó a partir de un llamado que alertó sobre tres personas que se desplazaban hacia el interior de la villa con elementos que presuntamente habrían sido sustraídos de una propiedad ubicada en la zona de calles Rizo y Vidart. Con esa información, los efectivos se dirigieron a la plaza del barrio y observaron a los sospechosos cargando distintos objetos. Al advertir la presencia policial, los tres habrían arrojado los elementos y se dieron a la fuga.

De acuerdo con la reconstrucción policial, los hombres escaparon por los fondos de una vivienda cuya puerta quedó abierta. En ese domicilio, los uniformados entrevistaron a una joven de 21 años, quien indicó que su hermano vivía allí y afirmó que no reconocía los objetos abandonados como propios. Por ese motivo, hizo entrega de los elementos a la Policía.

La búsqueda continuó con apoyo de vecinos que habrían escuchado ruidos en los fondos de las viviendas y colaboraron para cerrar el paso en la cuadra. En ese contexto, uno de los sospechosos salió corriendo por la zona de calles Vidart y Rizo, en dirección a Recabarren, donde finalmente fue alcanzado y reducido por los efectivos. Los otros dos hombres lograron escapar.

Elementos secuestrados

Entre los objetos incautados había una escalera de madera de siete peldaños, un extractor eléctrico blanco, un ventilador de pie negro y una batidora planetaria. Todo quedó en sede policial mientras se intenta establecer su procedencia y determinar si guarda relación con algún hecho delictivo. Hasta tanto avance esa verificación, la situación del detenido queda limitada a la intervención policial informada por las autoridades.