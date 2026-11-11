Ocurrió en el Barrio ATSA, donde una librería funcionaba en una vivienda. La UFI Flagrancia interviene en el caso.

Un hombre de 46 años fue detenido en Rivadavia luego de ingresar a una vivienda del Barrio ATSA y sustraer un teléfono celular, según el relato incorporado al procedimiento. El hecho ocurrió en un domicilio donde la damnificada tiene una librería abierta al público. La intervención quedó a cargo de la UFI Flagrancia.

De acuerdo con lo informado, la damnificada fue entrevistada en el lugar y señaló que un vecino la alertó sobre el ingreso de un sujeto a su domicilio. El hombre habría tomado el celular y se habría dado a la fuga a pie. Vecinos lo interceptaron a pocos metros, antes de que pudiera alejarse del lugar.

Luego, el hermano de la damnificada dio aviso al 911, lo que permitió activar la respuesta policial. En el procedimiento fue identificado como Heredia, de 46 años. También se secuestró un teléfono celular Galaxy A05 con funda de goma plástica transparente.

La causa quedó bajo la órbita de la UFI Flagrancia, que deberá definir los pasos procesales posteriores. Por el momento, el dato relevante es la detención del sospechoso y el secuestro del aparato denunciado como sustraído.