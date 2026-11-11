Marcela Alejandra Díaz Casivar recibió una pena efectiva por un intento de hurto agravado. El caso incluyó la participación de su hija de 15 años y una fuga previa de una comisaría.

Marcela Alejandra Díaz Casivar fue condenada a tres meses de prisión efectiva tras un acuerdo de juicio abreviado por el intento de sustraer ropa en un comercio de indumentaria junto a su hija de 15 años, informó Flagrancia. La sentencia recayó sobre el delito de tentativa de hurto agravado por la participación de una persona menor de edad. Además, la Justicia declaró su reincidencia y dispuso la prisión preventiva.

El hecho investigado ocurrió el 4 de noviembre, alrededor de las 13:20, en el local Influencer Store. Según la investigación del Ministerio Público Fiscal, la adolescente ingresó primero al comercio, simuló interés por una prenda, consultó su precio y la retiró de la exhibición para observarla. Luego apareció su madre, quien se dirigió al fondo del local y habría aprovechado ese movimiento para distraer a la empleada.

De acuerdo con la reconstrucción fiscal, la menor ocultó un top entre sus pertenencias y salió del negocio sin pagar los $20.000 que costaba. La maniobra fue advertida por la encargada, que revisó las cámaras de seguridad y detectó lo ocurrido. El propietario y algunos testigos señalaron a ambas después de que abandonaran el local, por lo que fueron interceptadas a pocos metros por policías que estaban de consigna en la zona.

Fuga y recaptura. El caso sumó otro capítulo cuando Díaz Casivar escapó de los calabozos de la Comisaría 3ra de Trinidad, donde había quedado alojada tras el procedimiento. La evasión ocurrió durante la madrugada del jueves 6 de noviembre y activó un operativo de búsqueda de la Unidad de Apoyo Investigativo. Horas después, cerca de las 17:50, los investigadores la ubicaron en una vivienda de calle Hugo Wast al 1930, en el barrio Belgrano, en Rawson.

Los efectivos llegaron de civil, confirmaron su identidad y lograron recapturarla sin resistencia, según el informe oficial difundido. Con el nuevo acuerdo judicial, la mujer quedó nuevamente a disposición de la Justicia por la causa del intento de robo. La investigación estuvo a cargo del fiscal Fernando Bonomo, con la asistencia de la ayudante fiscal Milagros Verón. También intervino el Juzgado Penal de Niñez y Adolescencia de Primera Nominación por la participación de la adolescente.

La resolución deja firme una pena de cumplimiento efectivo en un expediente que combinó un hecho de hurto en un comercio, la intervención de una menor de edad y una posterior fuga policial. El dato procesal relevante es que la condena se dictó por juicio abreviado, mientras que la situación de la adolescente quedó bajo la órbita del fuero de niñez y adolescencia.