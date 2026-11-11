Brian Alfredo Díaz, de 26 años, fue condenado a dos meses de prisión de cumplimiento efectivo por tentativa de robo en Rawson, luego de un episodio en el que fue reducido por vecinos y luego puesto a disposición de la Policía. La resolución se dictó mediante un acuerdo de juicio abreviado dentro del Procedimiento Especial de Flagrancia. El caso quedó vinculado a tres vehículos y a daños registrados durante la maniobra frustrada.

El hecho se remonta al 6 de noviembre, cuando Díaz fue sorprendido en una vivienda de calle Loreto 39 mientras intentaba abrir una camioneta Fiat 1500 estacionada sobre la vereda. Según el relato incorporado a la causa, cuando el propietario le preguntó por su presencia, respondió que quería saber si el vehículo estaba a la venta. Después se dirigió a otro auto ubicado en la cochera e intentó abrir sus puertas, aunque no lo logró.

Segundo episodio y reducción

Minutos después, el hombre volvió a ser visto en la esquina de San Lorenzo y Urquiza, en Villa Stornell, donde el dueño de un taller mecánico lo encontró manipulando un Volkswagen Golf gris. De acuerdo con la información del caso, tenía el capot abierto y utilizaba un cuchillo para intentar cortar el cable de la batería. Aunque no concretó la sustracción, alcanzó a desprender los bornes y dejó daños en el vehículo, entre ellos el espejo retrovisor del lado del conductor.

Al advertir la situación, el propietario del taller y su hijo intervinieron para impedir que escapara. El sospechoso intentó huir, pero ambos lograron interceptarlo y retenerlo sobre la vereda hasta la llegada de la Policía. Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron un cuchillo tipo serrucho marca Tramontina, con cabo negro, que habría sido utilizado en la maniobra. Más tarde, otro vecino reconoció al detenido y señaló que minutos antes también habría ingresado a su propiedad de calle Loreto e intentado abrir sus vehículos.

Intervención judicial

En las actuaciones quedaron vinculados tres rodados: la Fiat 1500, un Volkswagen Gol Trend blanco y el Volkswagen Golf gris. La investigación estuvo a cargo del fiscal Cristian Gerarduzzi, con la asistencia del ayudante fiscal Francisco Rodríguez. La causa avanzó por el procedimiento de flagrancia, un trámite previsto para hechos en los que la persona es detenida en el momento o inmediatamente después del episodio.

Finalmente, mediante un acuerdo de juicio abreviado, Díaz fue condenado a dos meses de prisión efectiva y se dispuso además su prisión preventiva. La medida deja el caso cerrado en esa instancia, aunque el antecedente judicial queda asentado mientras continúa la ejecución de la pena impuesta.