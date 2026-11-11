El Ministerio Público de San Juan informó que Leandro Gustavo Vargas Mazzitelli fue condenado a un mes de prisión de cumplimiento efectivo por el delito de hurto, en el marco de un acuerdo de juicio abreviado. Además, se declaró su reincidencia y se dispuso la prisión preventiva.

El hecho ocurrió el 6 de noviembre de 2026, cerca de las 11:42, en el kiosco Libertador, ubicado en avenida Libertador General San Martín 5518 Oeste, en Rivadavia. Según las actuaciones, el hombre ingresó al comercio y sustrajo de una heladera una botella de cerveza Stella Artois de un litro, para luego retirarse sin abonarla. La maniobra fue advertida por la madre de la víctima, que atendía el local y revisó las cámaras de seguridad al notar el faltante.

La mujer salió en persecución del sospechoso sin perderlo de vista y, al llegar a la intersección de Rastreador Calívar y Valenzuela Varas, informó lo sucedido a un móvil del Comunal que circulaba por la zona. Los efectivos localizaron al hombre y procedieron a su aprehensión alrededor de las 12:00. En ese momento llevaba la botella, que luego arrojó a una cuneta y se rompió.

La víctima reconoció el elemento como propiedad del comercio y aportó las grabaciones de las cámaras de seguridad junto con el comprobante de compra. Ese comprobante fijó un valor total de $10.000, correspondiente al producto y su envase. La intervención policial permitió iniciar el Procedimiento Especial de Flagrancia, el mecanismo previsto para casos en los que la aprehensión ocurre en inmediación temporal con el hecho.

La investigación estuvo a cargo del fiscal Dr. Cristian Gerarduzzi. Con el acuerdo alcanzado con la defensa, se cerró la causa con la pena de prisión efectiva, la declaración de reincidencia y la prisión preventiva. El dato procesal relevante es que la resolución quedó asentada dentro del trámite abreviado, por lo que la definición judicial se produjo sin llegar a debate oral.