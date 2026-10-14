Un operativo del Comando Sur terminó con un detenido de 28 años y el secuestro de un arma, municiones y varios objetos. La UFI Flagrancia inició el procedimiento por portación ilegítima de arma de fuego.

Un hombre de 28 años fue detenido durante la madrugada de este miércoles en Rawson, en un procedimiento que derivó en el secuestro de un revólver calibre 32, dos cartuchos del mismo calibre y varios objetos cuya procedencia no fue acreditada en el momento del control. La intervención ocurrió en Villa 17 de Agosto y quedó bajo la órbita de la UFI Flagrancia, que dispuso iniciar el procedimiento especial por el presunto delito de portación ilegítima de arma de fuego. El caso quedó abierto para determinar el origen de los elementos incautados y la situación procesal del detenido.

Según fuentes policiales, el operativo se produjo alrededor de las 4:10, cuando efectivos del Comando Sur recorrían el interior del barrio y advirtieron un Chevrolet Aveo que salía de la zona con el baúl abierto y varios bultos en su interior. Las mismas fuentes indicaron que horas antes habían intervenido en ese sector por la presencia de objetos de dudosa procedencia. A partir de esa observación, los uniformados siguieron el vehículo e intervinieron en la intersección de calles Doctor Ortega y Soldado Argentino.

Inspección del vehículo





Al iluminar el interior del automóvil, los policías advirtieron que el conductor le entregaba un bulto verde a un adolescente de 13 años que viajaba en el asiento trasero. De acuerdo con el parte policial, el menor habría ocultado el paquete entre sus prendas, lo que motivó una revisión más exhaustiva del rodado y de sus ocupantes. En ese contexto, los efectivos observaron además una bicicleta verde rodado 29, dos reposeras color morado, una amoladora y una soldadora azul.

Los ocupantes no habrían podido justificar la procedencia de esos elementos, por lo que quedaron incorporados a las actuaciones para su verificación. La secuencia es relevante porque la investigación no se limita al arma encontrada, sino también al origen de los bienes trasladados en el vehículo. En este tipo de casos, la acreditación de propiedad o procedencia resulta central para determinar si hubo una maniobra de encubrimiento o si se trata de objetos legítimamente transportados.

Arma y municiones





Luego de hacer descender a los ocupantes, los policías advirtieron que el adolescente tenía un bulto a la altura de la cintura. Al revisar el envoltorio verde, encontraron un revólver calibre 32. El conductor fue identificado como Carrizo Florez, de 28 años, con domicilio en el barrio La Estación, en Rawson. Además, durante el procedimiento le secuestraron dos cartuchos del mismo calibre que llevaba en uno de sus bolsillos.

La intervención de la UFI Flagrancia implica la aplicación del procedimiento especial previsto para hechos de resolución inmediata, en este caso por la presunta tenencia o portación ilegítima del arma. La causa deberá establecer, en función de las actuaciones y de la prueba reunida, si corresponde atribuir responsabilidad penal por ese hecho y cuál fue la procedencia de los objetos hallados en el vehículo. Mientras tanto, los elementos secuestrados quedaron a disposición de la investigación y el adolescente fue parte de las medidas adoptadas en el operativo.