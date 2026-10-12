El procedimiento fue el domingo por la tarde, tras una alerta del 911 por el ingreso a Grúas Billia. Quedó vinculado a una causa por robo.

Un hombre de 36 años quedó detenido este domingo en Chimbas, tras ser señalado por la Policía como presunto autor del robo de material de hierro en el predio de la empresa Grúas Billia.

El procedimiento comenzó cerca de las 19:30, cuando personal policial que patrullaba el lateral de Ruta 40 recibió una alerta del 911. Según informó la Policía a Telesol Diario, el sospechoso, identificado como Joel Garro, habría ingresado al predio y estaba sustrayendo elementos de hierro destinados a la construcción de tendidos eléctricos.

Ante esa comunicación, efectivos de las unidades operativas Centenario y Mariano Moreno, junto con personal de la Comisaría 17ma, iniciaron un rastrillaje en el sector para ubicar al hombre. Durante el operativo, lo encontraron en un descampado lindero al predio, junto al material que presuntamente había sustraído.

Tras la intervención policial, el detenido fue trasladado a la Comisaría 17ma de Chimbas y quedó a disposición del sistema de Flagrancia, el procedimiento judicial previsto para casos de hechos presuntamente cometidos en el momento o con evidencia inmediata. La causa quedó vinculada a un expediente por robo.

La continuidad del caso dependerá de las actuaciones del sistema de Flagrancia y de la valoración de la evidencia reunida en el operativo, incluido el material hallado junto al sospechoso.