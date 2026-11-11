Serenos del barrio UPCN II lo interceptaron cuando salía de una vivienda en construcción. La UFI de Flagrancia quedó a cargo del caso.

Un hombre de 37 años fue detenido durante la madrugada de este miércoles en el barrio UPCN II, en Rivadavia, luego de ser sorprendido con cables y tomacorrientes que presuntamente había sacado de una vivienda en construcción. El procedimiento quedó en manos de la Policía y la causa fue derivada a la UFI de Flagrancia.

Según el relato difundido, el episodio se inició cuando los serenos del complejo realizaban una recorrida a pie y escucharon ruidos extraños provenientes de la Manzana D. Al acercarse, observaron a un hombre de contextura delgada que ingresaba por el marco de una puerta a una casa en obra y que, pocos segundos después, salía por el mismo lugar con una mochila cargada de elementos. La secuencia motivó la intervención inmediata del personal de seguridad del barrio.

Al revisar el contenido de la mochila, los serenos advirtieron que llevaba cables y tomacorrientes, elementos que presuntamente habían sido sustraídos del inmueble. Entonces realizaron una aprehensión civil y dieron aviso al 911. Minutos más tarde, efectivos policiales llegaron al lugar y tomaron a su cargo el procedimiento.

Secuestro de elementos

Durante la intervención, los uniformados secuestraron una pinza y distintos cables eléctricos de uno y dos milímetros y medio, de acuerdo con la información policial. El detenido fue identificado por su apellido, Heredia, y quedó a disposición de la UFI de Flagrancia, que deberá definir los pasos procesales siguientes. En esta instancia, la imputación se sostiene sobre la presunta sustracción de materiales de una obra en construcción.

El caso se encuadra en un hecho de robo frustrado por la intervención de los serenos del barrio, que detectaron la maniobra durante una recorrida de rutina. La continuidad del expediente dependerá de las actuaciones que se desarrollen en la fiscalía interviniente y de la valoración de los elementos secuestrados en el operativo.