La Policía interceptó a un hombre de 44 años en Capital con materiales sustraídos de una construcción. La causa quedó en la UFI Flagrancia por tentativa de hurto agravado.

Un hombre de 44 años fue aprehendido en flagrancia en Capital y quedó a disposición de la UFI Flagrancia, acusado de hurto agravado por escalamiento en grado de tentativa. La intervención policial se produjo después de que fuera visto trasladando barras de hierro en una carretela, presuntamente sustraídas de una obra en construcción.

El hecho se registró en Albarracín y San Isidro, donde se ubica la obra damnificada. Según el parte, el perjudicado es un hombre de 39 años. La calificación provisoria alude a un intento de sustracción de bienes mediante escalamiento, figura prevista para cuando se ingresa o se accede por vías no autorizadas con ese fin.

De acuerdo con la información policial, efectivos que patrullaban la zona fueron comisionados por el operador de turno del CISEM hacia esa intersección por la presencia de una persona que estaría retirando elementos de la construcción. Al llegar al lugar, los agentes entrevistaron a una mujer que realizaba tareas de limpieza en un domicilio lindero. La testigo indicó haber observado a un hombre que circulaba en una carretela celeste traccionada por un equino.

Intercepción en la zona

Tras un rastrillaje por las inmediaciones, los uniformados interceptaron al sospechoso en Toranzo y Noruega, también en Capital. Al identificarlo y revisar la carga, constataron que transportaba varias barras de hierro coincidentes con las denunciadas como sustraídas de la obra. Con ese hallazgo, se concretó la aprehensión y el traslado del caso a la unidad fiscal interviniente.

La causa quedó bajo la órbita de la UFI Flagrancia, que deberá definir los pasos procesales siguientes a partir del secuestro de los elementos y de las actuaciones policiales. En este tipo de expedientes, la continuidad depende de la validación de la evidencia, la declaración de los testigos y la determinación judicial sobre la imputación provisional.