Un hombre de 44 años fue detenido este viernes en Capital, acusado de intentar sustraer barras de hierro de una obra en construcción. El procedimiento se activó a partir de una alerta del CISEM y terminó con la aprehensión de Leonardo Javier Rementería, domiciliado en Chimbas. La intervención quedó a cargo de la División Policía Ciclística, que lo encontró trasladándose en una carretela celeste con los elementos señalados, su caballo y un perro.

Según el parte policial, el operativo comenzó cerca de las 10, cuando los efectivos se dirigían al simulacro de sismo previsto en las escuelas EPET 4 y EPET 2. En ese momento recibieron la orden de concurrir a la intersección de Albarracín y San Isidro, donde se había denunciado que un hombre estaba retirando materiales de una construcción. La derivación muestra que el caso se originó en una comunicación de emergencia y no en una investigación previa.

Al llegar al lugar, los policías entrevistaron a una mujer que realizaba tareas de limpieza en una vivienda lindera. La testigo describió a un sujeto de pelo largo, con pantalón de jean azul, buzo salmón y gris, y gorra azul y blanca. De acuerdo con su relato, el hombre habría escalado la medianera de la obra, retirado varias barras de hierro y cargado los elementos en una carretela tirada por un caballo antes de escapar hacia el norte por calle San Isidro.

Localización y secuestro Con esa referencia, los uniformados recorrieron la zona y ubicaron al sospechoso en la intersección de Toranzo y Noruega. Allí identificaron a Rementería, de 44 años, mientras circulaba en un carro con características coincidentes con las informadas por la testigo. Durante el procedimiento observaron varias barras de hierro en la carretela, que serían las denunciadas como sustraídas. El damnificado fue identificado por el apellido Romero.

Intervención judicial Tras la aprehensión, intervino el ayudante fiscal Francisco Montaño, quien dispuso el inicio del Procedimiento Especial de Flagrancia, un trámite previsto para hechos con presunta comisión inmediata y constatación inicial en el lugar. Además, ordenó la participación de personal de Criminalística para el relevamiento fotográfico y pidió la presencia de un oficial de la comisaría correspondiente para recibir la denuncia. La causa fue caratulada como hurto agravado por escalamiento en grado de tentativa y quedó a disposición del Sistema Especial de Flagrancia.

El expediente seguirá bajo ese régimen, mientras se incorporan las actuaciones policiales y periciales. La definición de la situación procesal dependerá de la evidencia reunida por la fiscalía y de la denuncia formal que debe quedar asentada en la comisaría interviniente.