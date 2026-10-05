Fue identificado como Castro, de 35 años, y quedó a disposición de la UFI Flagrancia. La Policía recuperó una bicicleta rodado 29 sustraída de una vivienda.

Un hombre de 35 años fue detenido en Rawson luego de ser señalado como el presunto autor del robo de una bicicleta en una vivienda de Villa Congreso. La intervención quedó a cargo de la Subcomisaría Villa Hipódromo y del Comando Sur, que localizaron al sospechoso pocos minutos después.

El hecho ocurrió en una casa ubicada sobre calle 9 de Julio, en jurisdicción de la mencionada dependencia policial. Según el aviso recibido por el 911, un sujeto vestido de negro y con gorra habría ingresado a un domicilio y escapado con una bicicleta Venzo rodado 29, de color rojo con detalles amarillos. La secuencia permitió activar una búsqueda en la zona del Conector Sur.

Búsqueda y detención

De acuerdo con la información policial, los efectivos ingresaron al Lote Hogar 5 y, sobre calle Virgen de Itatí, entre Lima y Beruti, divisaron a un hombre que coincidía con las características aportadas y circulaba en la bicicleta denunciada como robada. Cuando le dieron la voz de alto, el sospechoso arrojó el rodado e intentó huir corriendo. La persecución terminó a pocos metros, donde fue reducido e identificado como Castro, de 35 años.

El propietario de la bicicleta, un hombre de 62 años, declaró a los policías que estaba dentro de su vivienda cuando escuchó ruidos en el pasador de la reja. Al salir, observó al sospechoso retirándose de la casa con su bicicleta. Ese dato fue incorporado a las actuaciones que quedaron en manos de la UFI Flagrancia, que deberá definir la situación procesal del detenido.

La bicicleta fue recuperada y restituida en el marco del procedimiento. La causa seguirá su curso bajo intervención fiscal, mientras se completan las medidas correspondientes para establecer las circunstancias del ingreso al domicilio y del apoderamiento del rodado.