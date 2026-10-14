Un hombre identificado por la Policía como Brian Carrizo Florez, de 28 años, quedó detenido este miércoles en Rawson luego de ser interceptado a bordo de un automóvil en el que trasladaba elementos de dudosa procedencia y un revólver calibre 32. La intervención derivó en una causa por portación ilegítima de arma de fuego, bajo trámite en el fuero de Flagrancia.

Según datos policiales aportados a Telesol Diario, el procedimiento se inició a las 4:10, cuando efectivos del Comando Radioeléctrico Sur patrullaban el interior de la Villa 17 de Agosto. Allí detectaron la salida de un Chevrolet Aveo con el baúl abierto desde un domicilio de la Manzana A, donde horas antes la fuerza ya había intervenido por maniobras vinculadas al ocultamiento de objetos robados. La secuencia motivó el seguimiento del vehículo hasta la esquina de calle Doctor Ortega y Soldado Argentino.

Secuencia del operativo Al ponerse a la par del rodado e iluminar el interior con las luces altas, los agentes observaron que el conductor hizo un movimiento brusco para pasar un envoltorio verde hacia el asiento trasero, donde viajaba un menor de 13 años. De acuerdo con la versión policial, el niño escondió el paquete entre sus ropas. Cuando los uniformados ordenaron descender a los ocupantes, advirtieron un bulto a la altura de la cintura del menor y le pidieron que exhibiera lo que llevaba. En ese momento, el niño entregó el envoltorio, que contenía un revólver calibre 32.

Elementos secuestrados En el mismo procedimiento, la Policía no pudo establecer en el lugar la procedencia de una bicicleta rodado 29 verde, dos reposeras moradas, una amoladora y una soldadora azul que iban en el vehículo. El conductor, siempre según la información policial, también entregó dos cartuchos calibre 32 que llevaba en su bolsillo durante la requisa de urgencia. Todo el material quedó secuestrado para determinar si corresponde a hechos recientes de sustracción en la zona.

Situación procesal Por disposición del fuero de Flagrancia, con intervención del ayudante fiscal Mariano Teja, Carrizo Florez quedó alojado en la seccional jurisdiccional bajo el Legajo N° 46/26, imputado formalmente por el delito de portación ilegítima de arma de fuego. El menor fue entregado en el lugar a su madre, quien también viajaba en el vehículo. La investigación continuará para establecer el origen de los bienes secuestrados y la eventual relación con robos denunciados en el sector.