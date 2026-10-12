El joven fue aprehendido en el barrio René Favaloro y la Justicia de Menores dispuso su traslado al CAD. El propietario reconoció una guitarra y una lámpara LED.

Un adolescente de 17 años fue detenido el domingo a las 16:36 en el barrio René Favaloro, en Pocito, tras un procedimiento policial vinculado con un presunto robo en grado de tentativa. Según el parte difundido por fuentes policiales a Telesol Diario, el joven habría sido visto sobre el techo de una vivienda mientras sustraía elementos y luego escapó al advertir la llegada de los efectivos. La causa quedó caratulada como robo en grado de tentativa, con intervención del Primer Juzgado Penal de la Niñez y Adolescencia.

El operativo comenzó cuando personal del Comando Radioeléctrico Sur fue comisionado por el 911 hasta la manzana F, casa 19, del barrio mencionado, ante el aviso sobre la presencia de un sospechoso en el techo de una propiedad. Al arribar, los uniformados observaron a un joven cuyas características coincidían con las aportadas. De acuerdo con el informe policial, emprendió la huida a pie y arrojó varios objetos durante el escape. Tras una persecución, fue aprehendido a los pocos minutos de iniciado el procedimiento.

Luego de la detención, los efectivos regresaron al lugar donde el sospechoso había descartado los elementos y secuestraron preventivamente una guitarra criolla con su funda y una lámpara de luces LED de 64. Más tarde, al entrevistarse con el propietario de la vivienda, un hombre de 34 años, este reconoció los objetos como de su pertenencia. Ese reconocimiento fue incorporado al procedimiento como parte de la documentación del hecho y de la posterior denuncia.

Intervención judicial

El procedimiento continuó en la Subcomisaría Buenaventura Luna, donde los efectivos se comunicaron con el Primer Juzgado Penal de la Niñez y Adolescencia. Tras ser informado de lo ocurrido, el juez interviniente dispuso la realización de las actas correspondientes, el reconocimiento y la entrega de los efectos, además de la recepción de la denuncia del damnificado. También ordenó el traslado del adolescente al Centro de Admisión y Derivación (CAD), medida que quedó en curso mientras avanza el sumario 54/2026.