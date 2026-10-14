La UFI de Flagrancia intervino por un hecho ocurrido en un comercio de Boulevard Sarmiento. La mercadería sustraída fue valuada en $32.000.

Un robo en un local de indumentaria de Rawson terminó con una empleada agredida y tres jóvenes detenidos, según información policial difundida por Telesol Diario. El hecho ocurrió pasadas las 19.18 del martes en el comercio PLAY, ubicado en Boulevard Sarmiento 619 Oeste. La causa quedó bajo intervención de la UFI de Flagrancia y de la Justicia de Menores.

De acuerdo con la reconstrucción del caso, un hombre ingresó al negocio y pidió varias prendas para probárselas. La vendedora, Cintia Montero, advirtió que el supuesto cliente intentó retirarse sin devolver la mercadería. Cuando la trabajadora corrió hacia la puerta principal para bajar la cortina e impedir la salida, dos jóvenes que lo acompañaban habrían intervenido y la atacaron por la espalda.

Agresión y fuga

Según la denuncia, las dos mujeres le tiraron del pelo y forcejearon con ella para que abriera la puerta. En ese momento, también habrían amenazado con quitarle el teléfono celular Samsung A55 de color rosa que tenía en sus manos. Finalmente, el grupo logró abrir la puerta por la fuerza y huyó hacia el sur por calle Santa Rosa.

Los sospechosos habrían sustraído dos prendas: una bermuda de jean azul y otra de lycra negra con cordones flúor. Ambas tenían sus etiquetas y fueron valuadas en un total de $32.000. Tras recibir los datos aportados por la empleada y la propietaria del local, Ludmila Arce, de 20 años, la Policía desplegó un operativo en la zona para localizar a los involucrados.

Intervención judicial

El procedimiento contó con personal de la Unidad Operativa Territorial Calcuta, UOPU y Comando Radioeléctrico Sur. Minutos después, los uniformados interceptaron a los sospechosos en la intersección de Espelta y Elizondo. Durante el procedimiento, los agentes encontraron las prendas denunciadas dentro de una bolsa de consorcio negra que llevaba Naara Agustina Morales, de 18 años, de acuerdo con fuentes policiales citadas por el mismo medio.

Junto a ella fueron detenidos su hermano, de 16 años, y una cómplice, de 15. La joven mayor quedó a disposición de la Justicia en el legajo N.º 106/26, con calificación provisoria de robo agravado por la participación de menores, bajo la intervención del fiscal Sebastián Miranda y del ayudante fiscal Lisandro Zapata. En tanto, los adolescentes fueron trasladados al Centro de Admisión y Derivación por disposición del juez penal de Menores, Jorge Toro.