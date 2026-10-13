La Policía recuperó los elementos sustraídos y aprehendió a dos sospechosos de 19 y 20 años. El caso quedó en UFI Flagrancia por robo agravado por ser en poblado y en banda.

Un robo en una vivienda de Chimbas terminó con dos jóvenes detenidos, el recupero de los elementos sustraídos y la intervención de la UFI Flagrancia. El hecho ocurrió en una casa de calle Rodríguez, antes de Oratorio, y derivó en una persecución por la zona hasta la aprehensión de los sospechosos. Según fuentes policiales citadas por Telesol Diario, la víctima, de 30 años, llegó mientras se producía el saqueo y dio aviso a la Policía. La causa fue caratulada como robo agravado por ser en poblado y en banda.

De acuerdo con el relato policial, los autores habrían roto una ventana con una barreta de hierro y comenzaron a cargar objetos que encontraron en la vivienda. Entre lo sustraído figuraban una bicicleta rodado 29, un microondas, una cámara de fotos profesional, una motosierra y la barreta utilizada en el ataque. La secuencia se produjo mientras el propietario alcanzaba a advertir la maniobra y salía a perseguir a uno de los sospechosos. En paralelo, se dirigió a la garita de la Unidad Operativa Mogote II para pedir auxilio.

La primera detención se produjo cuando los efectivos salieron a la calle y observaron a un joven que escapaba en una bicicleta rodado 29 con una motosierra en el portabultos. Los uniformados le cerraron el paso y detuvieron a Cristian Exequiel Manrique, de 20 años. La intervención se apoyó en la visualización directa de la fuga y en la continuidad del seguimiento iniciado por la víctima. En este tipo de casos, la detención en flagrancia habilita la actuación inmediata del Ministerio Público Fiscal.

Segundo sospechoso Poco después, la Policía regresó a la vivienda junto con el damnificado y encontró a otro hombre en el fondo del terreno. Según la información policial, el sospechoso saltó el cierre perimetral e intentó perderse entre la maleza de los descampados vecinos. Tras una persecución a pie, fue aprehendido a la altura de la Villa Videla e identificado como Agustín Varela, de 19 años. El rastrillaje posterior por los terrenos baldíos permitió recuperar la totalidad de lo sustraído.

Intervención fiscal Por orden del fiscal Francisco Micheltorena y del ayudante fiscal Martín Morando, ambos jóvenes quedaron alojados a disposición de la Justicia e ingresaron formalmente al Legajo N° 120/26 de UFI Flagrancia. La imputación provisoria es por robo agravado por ser en poblado y en banda, una figura que contempla la actuación conjunta de varias personas en un mismo hecho. La evolución del expediente dependerá de las medidas que disponga la fiscalía y de la prueba reunida sobre la mecánica del asalto y la participación de cada detenido.