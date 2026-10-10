Personal de la Unidad Rural N°3 Los Médanos detuvo a dos hombres con pedidos de captura vigentes durante averiguaciones y patrullajes preventivos realizados en distintas zonas del departamento. La medida se concretó a partir de información previa sobre esas órdenes judiciales, que permitió identificar a los sospechosos y concretar su aprehensión. Según la información oficial, ambos eran buscados por la Justicia.

Antecedentes Uno de los aprehendidos es de apellido Allende, mayor de edad, y registra múltiples antecedentes por delitos contra la propiedad. Tras su detención, quedó a disposición de la UFI Delitos contra la Propiedad, organismo que interviene en este tipo de causas. La referencia a antecedentes no implica una condena por el hecho actual, sino un dato consignado sobre su situación previa.

El otro detenido es de apellido Olmos, también mayor de edad, con múltiples antecedentes, entre ellos delitos contra la propiedad. En su caso, quedó a disposición de la Oficina de Finalización de Causas del Sistema Mixto. Esa dependencia interviene en la tramitación y cierre de expedientes del sistema judicial mixto, según la denominación informada.

Procedimiento La actuación policial se enmarcó en tareas de prevención y verificación de personas con requerimientos judiciales vigentes. Ese tipo de operativos busca ejecutar órdenes de captura y reducir la circulación de personas buscadas por distintas causas. En este caso, la información previa fue determinante para la identificación de ambos hombres.

Con las detenciones ya concretadas, el trámite quedó ahora en manos de las áreas judiciales que recibieron a cada uno de los aprehendidos. No se informaron en el parte oficial otros detalles sobre las causas que motivaron los pedidos de captura ni sobre eventuales medidas posteriores. El dato operativo relevante es que ambos quedaron a disposición de organismos distintos, según el expediente que les corresponde.