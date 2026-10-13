La Brigada de Investigaciones Este arrestó a Rubén Agusto Díaz en una causa por un hecho ocurrido el 7 de octubre en Las Chacritas. El imputado ya había sido condenado en la megacausa de la banda de los robarruedas.

La Brigada de Investigaciones Este detuvo a Rubén Agusto “Cuchillo” Díaz, de 53 años, en el marco de una investigación por un presunto robo en el departamento 9 de Julio. La causa se originó por un hecho ocurrido el 7 de octubre sobre la Ruta 20, a la altura del kilómetro 13, en Las Chacritas.

Según informó la pesquisa, el procedimiento incluyó el secuestro de un taxi que Díaz utilizaba para trabajar y de un teléfono celular. La investigación está a cargo de la UFI Delitos Contra la Propiedad, que dispuso medidas para avanzar sobre las circunstancias del episodio y la eventual responsabilidad penal del detenido.

Con las órdenes judiciales correspondientes, los efectivos actuaron junto con el ayudante fiscal y concretaron la detención. En una primera intervención secuestraron la llave de un automóvil y luego se trasladaron a calle Benavidez, donde incautaron un Fiat Grand Siena blanco con techo amarillo, utilizado como taxi de la empresa Remis Oeste. También fue secuestrado un celular marca ZTE, de color negro.

Antecedentes judiciales

La nueva causa vuelve a situar a Díaz en el centro de una investigación penal después de su condena en la megacausa conocida como la banda de los robarruedas. El 2 de febrero de este año, el juez Diego Manuel Sanz homologó un acuerdo de juicio abreviado y le impuso un año y cinco meses de prisión efectiva, con declaración de reincidencia, junto con su sobrino Pablo Emanuel “El Dibu” Díaz.

Ambos fueron condenados por los delitos de robo simple y encubrimiento agravado por la habitualidad y el ánimo de lucro. El acuerdo fue impulsado por el abogado defensor Mario Morán y el fiscal Miguel Gay, con intervención de la ayudante fiscal Verónica Prividera, todos vinculados a la UFI Delitos Contra la Propiedad.

En esa causa también hubo otros integrantes condenados y otros que buscaron cerrar el expediente mediante un acuerdo de reparación integral con sus víctimas. Entre los damnificados estuvieron el intendente de Rivadavia, Sergio Miodowsky, y el juez federal Leopoldo Rago Gallo. La investigación judicial sostuvo además que Díaz participó del robo al jefe comunal.