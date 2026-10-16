La Policía concentra el operativo en un área de difícil acceso por las últimas lluvias. Quedan tres puestos por revisar y no descartan ampliar el despliegue.

La búsqueda de Thiago Pelaitay Olmedo, de 16 años, continúa en una zona rural de San Juan con un despliegue de alrededor de 80 efectivos, drones y motocicletas. El comisario general Marcelo Llanos explicó en diálogo con Radio Mil20 que el operativo se concentra en un sector de difícil acceso por las últimas lluvias, lo que complica el rastrillaje.

El jefe policial indicó que la tarea se desarrolla junto a baqueanos y personal de la División Policía Rural, mientras que el grupo GERAS se sumó con motocicletas para ampliar la cobertura del terreno. La decisión de reforzar recursos responde a las condiciones del área, que impiden avanzar con normalidad sobre toda la extensión prevista.

Terreno y referencias Llanos señaló que el grupo en el que estaba el adolescente era integrado por personas conocidas, pero que Thiago no estaba acostumbrado a recorrer esa zona. También precisó que el operativo toma como referencia la intersección de la Ruta Nacional 20 con la Ruta Provincial 259, donde comenzaron las tareas durante las primeras horas de este viernes.

Etapas pendientes De acuerdo con lo informado por el comisario general, todavía quedan tres puestos por revisar, porque el adolescente podría haber llegado a alguno de esos lugares. Esa línea de trabajo mantiene abierto el rastrillaje en el sector rural y ordena la búsqueda sobre puntos concretos del recorrido.

Posible ampliación Llanos afirmó que, si el joven no es localizado en esta etapa, el operativo se intensificará. La Policía no informó por ahora un plazo de cierre para las tareas y mantiene el despliegue activo mientras continúan las revisiones en el área señalada.