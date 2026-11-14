La causa quedó en la UFI de Estafas y Delitos Informáticos. Investigan el acceso a archivos privados durante una revisión en Caucete.

Una mujer denunció que fotografías íntimas almacenadas en su celular habrían sido enviadas sin su consentimiento mientras el equipo permanecía en un servicio técnico de Caucete. El caso quedó bajo investigación de la UFI de Estafas y Delitos Informáticos, que procura determinar quién realizó la transferencia de los archivos y desde qué dispositivo salió el contenido.

El episodio ocurrió el sábado 7 de noviembre, cuando la damnificada acudió a un local ubicado en inmediaciones de Diagonal Sarmiento para pedir una revisión de la cámara frontal de su Samsung S23 Ultra. Según la denuncia, fue atendida por dos empleados y uno de ellos le indicó que debía dejar el teléfono durante aproximadamente 20 minutos para hacer el diagnóstico, con un costo de $5.000. La mujer aceptó y entregó el patrón de desbloqueo para permitir el acceso al dispositivo.

De acuerdo con su presentación, al regresar unos 40 minutos después recibió como respuesta que no se había podido revisar el aparato y que se lo devolvían sin realizar trabajo alguno ni cobrarle. La situación cambió cuando llegó a su domicilio y revisó los registros de actividad del teléfono. Allí detectó que cuatro imágenes de carácter íntimo habían sido compartidas mediante Quick Share, una función que permite transferir archivos entre dispositivos cercanos.

Acceso a archivos privados La denunciante sostuvo que las fotografías estaban guardadas en la galería privada del equipo, protegida por la función Carpeta Privada. Por ese motivo, planteó la sospecha de que alguien habría accedido al contenido durante el tiempo en que el celular permaneció en el comercio. En la denuncia no pudo precisar la hora exacta de los envíos ni identificar a la persona que habría efectuado las transferencias.

La causa quedó registrada bajo el Legajo N.º 106/26, con la carátula de actuaciones investigativas por ciberdelito y violación a la privacidad. En el expediente se menciona a dos hombres cuya identidad todavía no fue establecida. La pesquisa deberá reconstruir cómo se accedió a los archivos personales, desde qué dispositivo se hicieron los envíos y si existieron responsabilidades por la presunta vulneración de la privacidad.

Próximos pasos Las medidas de prueba buscarán precisar el horario de las transferencias y establecer si el acceso al teléfono ocurrió dentro del comercio o en otro momento. El resultado de esa reconstrucción será clave para definir eventuales responsabilidades en una causa que, por ahora, sigue en etapa investigativa.