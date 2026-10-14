Un entrenador del club 7 de Septiembre fue señalado por golpear a dos jugadores de Real Único, de 13 y 15 años. La denuncia ya habría ingresado al ámbito judicial.

Un partido de fútbol juvenil en Chimbas habría terminado en una pelea con presuntas agresiones a dos menores, según una denuncia difundida a través de imágenes y testimonios que llegaron a TELESOL. El entrenador del club 7 de Septiembre, identificado como “Pato” Ávila, fue señalado por haber golpeado a dos futbolistas de Real Único, de 13 y 15 años. El episodio habría ocurrido el lunes en la cancha del Centenario Olímpico, durante un torneo barrial con categorías de entre 13 y 17 años.

Según el relato recibido por ese medio, existían antecedentes de tensión entre ambos equipos por un cruce anterior. Esa situación habría derivado en un enfrentamiento más amplio durante el último partido de la jornada, con participación de varias personas. El material difundido muestra una pelea, pero no permite establecer por sí solo cómo comenzó el conflicto ni atribuir responsabilidades definitivas.





Lesión e internación De acuerdo con la denuncia, uno de los futbolistas habría recibido un golpe en la cabeza mientras disputaba una pelota aérea. A partir de ese momento, habría presentado convulsiones, lo que motivó el pedido de una ambulancia para asistirlo en el predio. Luego, según los denunciantes, el adolescente habría sido trasladado a un hospital y habría quedado internado. No obstante, no se difundió información médica independiente que permita confirmar su estado de salud ni las circunstancias precisas del episodio.

En ese contexto, el entrenador señalado habría intervenido en la pelea y, según la versión de integrantes de Real Único, habría agredido físicamente a los dos jugadores mencionados. Las imágenes enviadas a TELESOL mostrarían momentos del enfrentamiento y, en otros registros, los denunciantes identificarían al director técnico al que responsabilizan por las presuntas agresiones. La prueba difundida, sin embargo, no alcanza para determinar de manera concluyente la secuencia completa de los hechos.

Denuncia judicial La situación también habría llegado a la Justicia. Según la información aportada al medio, los padres de uno de los menores presuntamente agredidos ya habrían presentado una denuncia contra el entrenador señalado. Quienes acercaron el material pidieron además que se difundan los videos para visibilizar lo ocurrido y reclamar una investigación sobre las responsabilidades. De acuerdo con su versión, no sería la primera vez que se registran episodios de violencia vinculados con el mismo entrenador en partidos juveniles, aunque esos señalamientos no pudieron ser corroborados de manera independiente.

Hasta el momento no se informó una versión oficial sobre el hecho ni se comunicaron medidas adoptadas contra el director técnico o la institución deportiva. El caso vuelve a colocar bajo revisión la seguridad en torneos barriales con participación de menores de edad. La evolución de la denuncia y una eventual intervención judicial o institucional serán las variables a seguir en los próximos días.

▶ PELEA EN UNA CANCHA EN CHIMBAS.mp4 · 1:02



