Una pelea entre dos mujeres en la Municipalidad de 25 de Mayo derivó en una denuncia penal por lesiones y en la intervención de la Comisaría 10ma y de la UFI Genérica. El episodio ocurrió este martes, alrededor de las 7.20, en el edificio ubicado en la esquina de calles 9 de Julio y Ramón Barrera. La denuncia quedó asentada luego de que una de las involucradas relatara haber sido agredida físicamente por la otra mujer.

Según informó la Policía, un llamado alertó a los uniformados sobre un altercado dentro del inmueble municipal. Al llegar, los efectivos encontraron a una de las mujeres, quien sostuvo que la otra, de apellido Altamirano, le habría dado un golpe de puño en el rostro, en la zona del pómulo izquierdo. De acuerdo con ese mismo relato, la agresión continuó con un tirón de cabello, la caída al piso y el arrastre durante algunos segundos.

Actuación policial A partir de esa intervención, los policías trasladaron a Altamirano a la Comisaría 10ma, donde quedó vinculada a un expediente contravencional por infracción a los artículos 110°, 117° y 118° de la Ley 941-R, con intervención del Juzgado de Paz Letrado de 25 de Mayo. La mujer que denunció la agresión, en tanto, presentó después una denuncia penal por lesiones. Esa presentación dio origen al Legajo de Investigación N.º 46/26.

Marco penal La causa fue caratulada como lesiones, en los términos del artículo 89° del Código Penal, y pasó a manos de la UFI Genérica. De acuerdo con el parte policial, la mujer señalada como agresora quedó a disposición de la unidad fiscal interviniente mientras se investigan las circunstancias del enfrentamiento. La evolución del legajo dependerá de las medidas que disponga la fiscalía para establecer cómo se produjo el hecho y si corresponde sostener la imputación penal y la contravencional.