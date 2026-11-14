El hecho ocurrió en el barrio Teresa de Calcuta, en Pocito. La causa quedó a cargo del Segundo Juzgado Penal de la Niñez y Adolescencia.

Un adolescente de 17 años fue demorado en la noche de este viernes en el barrio Teresa de Calcuta, en Pocito, en el marco de una investigación por el robo a un remisero. La causa quedó caratulada como robo doblemente agravado por el uso de arma de fuego y por ser cometido en poblado y en banda, con intervención del Segundo Juzgado Penal de la Niñez y Adolescencia.

Según el parte policial, efectivos que realizaban recorridas de prevención fueron alertados por el operador de turno del CISEM sobre el asalto ocurrido en inmediaciones de la manzana Q. De acuerdo con esa comunicación, tres masculinos habrían interceptado un remis en la zona. Uno de ellos habría apuntado al conductor con un arma de fuego mientras los otros dos sustraían un teléfono celular Motorola Edge 60 y 80 mil pesos.

Desplazamiento y disparo

Tras el robo, los sospechosos habrían huido hacia el sur del barrio. En ese trayecto, el joven que portaba el arma habría efectuado un disparo, aunque no se registraron personas heridas. Minutos después, en inmediaciones de la manzana K, los policías observaron a un masculino con características similares a las aportadas mientras corría por la zona. Al ser interceptado, fue identificado como el adolescente de 17 años.

En el lugar se presentó el damnificado, quien señaló que el joven demorado sería quien lo apuntó con el arma de fuego durante el robo. Esa manifestación quedó incorporada al procedimiento inicial, aunque la investigación judicial deberá determinar el grado de participación de cada uno de los involucrados y la existencia de los restantes autores mencionados en el parte.

Por la calificación provisoria del caso, el expediente quedó bajo la órbita del fuero penal juvenil, que deberá resolver las medidas procesales correspondientes. Mientras tanto, la información disponible indica que no hubo lesionados y que los elementos denunciados como sustraídos fueron un celular y dinero en efectivo. El avance de la causa dependerá de las actuaciones que disponga el Segundo Juzgado Penal de la Niñez y Adolescencia.