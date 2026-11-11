Hugo Javier Sisterna recibió una pena de prisión efectiva por un robo ocurrido frente a un local gastronómico de Capital . La causa se resolvió por flagrancia y terminó con declaración de reincidencia.

Hugo Javier Sisterna fue condenado a cuatro meses de prisión efectiva por un robo ocurrido el 8 de noviembre frente al local gastronómico Green Food, en Capital. La resolución se dictó en el marco del Procedimiento Especial de Flagrancia, con acuerdo de juicio abreviado. El caso se originó cuando intentó sustraer elementos de un Fiat 147 estacionado en calle San Luis 169 Oeste.

Según la investigación, el hecho ocurrió alrededor de las 20:55, cuando la víctima había dejado el vehículo por cuestiones laborales. Sisterna abrió el capot y cortó los cables de los bornes de la batería con la intención de llevarse ese componente. Al no lograr concretar esa maniobra, retiró dos parlantes de las puertas y el estéreo del auto. Luego guardó los elementos en una caja de cartón y se fue del lugar.

Persecución y recuperación de los elementos

El episodio no terminó con la salida del sospechoso. El hijo del propietario del vehículo y el dueño del local gastronómico advirtieron lo sucedido y lo siguieron por la zona. Durante la persecución, Sisterna descartó lo sustraído sobre la vereda de un inmueble ubicado en San Luis 137 Oeste. Los elementos fueron recuperados y después reconocidos por su propietario.

La víctima dio aviso a efectivos policiales que realizaban recorridas por el sector. Cuando supo que había sido aprehendido un sospechoso en calle 25 de Mayo 268 Oeste, se acercó y lo identificó como el presunto autor del robo. Además, los investigadores constataron daños en el vehículo y los cables de la batería cortados. El propietario de Green Food aportó las grabaciones de las cámaras de seguridad, que documentaron la maniobra.

Resolución judicial

La causa avanzó por flagrancia y terminó con un acuerdo de juicio abreviado. La condena fue por el delito de robo en grado de tentativa, según informó la propia investigación judicial. Además, la Justicia declaró la reincidencia de Sisterna y dispuso su prisión preventiva. La investigación estuvo a cargo del fiscal Francisco Micheltorena, con la asistencia del ayudante fiscal García Thomas.

Con esa resolución, el intento de sustraer la batería y otros componentes del vehículo quedó encuadrado en una pena de cumplimiento efectivo. La causa quedó cerrada en esta instancia con la declaración de reincidencia y la medida de prisión preventiva, mientras el expediente siguió su curso bajo el trámite especial aplicado a hechos flagrados.