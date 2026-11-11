María Emilia Puig Blanes recibió una pena única de un mes y 20 días de prisión efectiva. La Justicia declaró su reincidencia tras un intento de llevarse productos sin pagar.

María Emilia Puig Blanes fue condenada en San Juan a una pena única de un mes y 20 días de prisión de cumplimiento efectivo, luego de ser sorprendida cuando intentaba llevarse productos de higiene personal de un supermercado de Capital sin abonarlos. La resolución se dictó en el marco del Procedimiento Especial de Flagrancia y terminó con un acuerdo de juicio abreviado entre la Fiscalía y la defensa.

El hecho ocurrió el 7 de noviembre, alrededor de las 17:52, en el supermercado Vea ubicado en la esquina de Jujuy y 25 de Mayo. Según la investigación, la mujer ingresó al local y se dirigió al sector de higiene personal, donde seleccionó cremas corporales y otros artículos. Luego los ocultó entre sus prendas con la intención de retirarlos sin pasar por caja.

El movimiento fue advertido por el personal del comercio a través de las cámaras de seguridad, que registraron cómo la sospechosa atravesaba la línea de cajas sin pagar la mercadería. Cuando intentaba abandonar el establecimiento, empleados la interceptaron y le exigieron que devolviera los productos. Después dieron aviso al 911 y efectivos policiales llegaron al lugar para concretar su aprehensión.

Antecedente judicial

La causa avanzó como hurto simple en grado de tentativa, es decir, un intento de apoderamiento ilegítimo de bienes ajenos sin violencia sobre las personas ni fuerza sobre las cosas. Por ese hecho, Puig Blanes recibió una condena de 20 días de prisión efectiva. Sin embargo, su situación procesal se agravó porque ya tenía una pena anterior.

La Justicia unificó ambas condenas y fijó una pena única de un mes y 20 días de prisión de cumplimiento efectivo. Además, declaró su reincidencia y dispuso la prisión preventiva. La investigación estuvo a cargo de la fiscal Virginia Branca, con la asistencia del ayudante fiscal Mario Codorniu.

De este modo, el expediente se cerró por la vía abreviada y con una sanción efectiva, en un caso que quedó encuadrado dentro del sistema de flagrancia provincial. El dato relevante ahora es la ejecución de la pena y la declaración de reincidencia, que condicionan la situación judicial de la condenada.