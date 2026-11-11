Eber Nahuel Aguilera fue condenado por un robo en el barrio El Ciudadano. La Justicia unificó penas, revocó una condena en suspenso y lo declaró reincidente.

El joven Eber Nahuel Aguilera, de 19 años, recibió una condena única de cinco meses de prisión efectiva por el robo de una máquina hormigonera en una vivienda de Rawson.

La resolución surgió de un acuerdo de juicio abreviado y además implicó la revocación de una pena anterior que estaba en suspenso. Con ese antecedente, la Justicia lo declaró reincidente y dispuso su prisión preventiva.

El hecho investigado ocurrió el 7 de noviembre, cerca de las 2:45, en el barrio El Ciudadano, en inmediaciones de calles Necochea y 11 de Septiembre. Según la causa, Aguilera y otro hombre ingresaron a una propiedad después de violentar el portón de acceso. El dueño escuchó un golpe, salió a revisar y observó a los dos hombres escapando con la hormigonera.

Intervención policial El damnificado los siguió con ayuda de un vecino y logró reducir a Aguilera a unos 70 metros de su casa, mientras su presunto cómplice logró huir. Minutos después, personal de la Motorizada N.º 2 llegó al lugar tras un llamado al 911 y formalizó la detención.

Antecedente penal El dato decisivo para la sanción fue que Aguilera ya tenía una condena previa de un mes de prisión, cuya condicionalidad fue revocada por esta nueva causa. Por el robo agravado por escalamiento recibió cuatro meses de prisión efectiva, pero al unificarse ambas penas quedó fijada una condena única de cinco meses.

La investigación estuvo a cargo del fiscal Fernando Bonomo, con asistencia de la ayudante fiscal Milagros Verón. La resolución se cerró mediante un acuerdo entre la Fiscalía y la defensa, y dejó firme para el imputado el cumplimiento efectivo de la pena establecida por la Justicia.