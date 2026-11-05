La pareja fue sorprendida de madrugada en su vivienda de Concepción. Los atacantes escaparon tras los gritos de las víctimas y la investigación sigue en curso.

Cuatro delincuentes encapuchados irrumpieron el martes último en una vivienda de Concepción, en Capital, y llegaron hasta la habitación de un matrimonio para intentar robarle. Uno de los intrusos amenazó a la pareja con un arma de fuego, pero el ataque se frustró cuando las víctimas comenzaron a gritar.

El hecho ocurrió en una propiedad ubicada sobre calle Cereceto, entre General Roca y Catamarca. Según la información reunida por los investigadores, los asaltantes habrían ingresado por la parte trasera del inmueble, aprovechando que una de las puertas no tenía colocada la traba de seguridad. Ese acceso les permitió avanzar sin ser advertidos hasta el dormitorio principal.

En esa habitación descansaban los propietarios, integrantes de la familia Pereyra, que fueron sorprendidos mientras dormían. La secuencia expuso la vulnerabilidad del ingreso al domicilio y la rapidez con la que los intrusos alcanzaron el sector más sensible de la casa. La situación se agravó cuando uno de ellos exhibió el arma y apuntó contra ambos.

Investigación en curso

Frente a la amenaza, el matrimonio pidió ayuda a los gritos, una reacción que alteró el plan de los atacantes. Ante la posibilidad de que vecinos o efectivos policiales advirtieran lo que ocurría, los cuatro hombres abandonaron la vivienda y escaparon. En la huida, alcanzaron a llevarse un teléfono celular, aunque no concretaron el robo de otros elementos de valor.

Las primeras actuaciones quedaron a cargo de efectivos de la Comisaría Segunda. Después, la pesquisa pasó a la UFI Delitos contra la Propiedad, que busca identificar a los responsables y reconstruir la mecánica del ingreso al domicilio. Por el momento, el dato más relevante para la causa es que los autores habrían actuado encapuchados y en grupo, con una intimidación armada que no llegó a consumar el robo principal.