La Policía hizo 12 allanamientos en Rivadavia y detuvo a cuatro hombres por una gresca en La Bebida. Secuestró un arma tumbera, un celular y otros elementos para la causa.

Un operativo policial realizado durante la madrugada del domingo en Rivadavia terminó con cuatro hombres detenidos por su presunta participación en una gresca en el barrio La Bebida que dejó a un joven herido de bala. Entre los aprehendidos figura “Pomelo” Paredes, de 27 años, y dos de sus hermanos. La investigación quedó a cargo de la División UFI Genérica, con intervención de Infantería, GERAS y GAM.

La Policía informó que en total se concretaron 12 allanamientos en los barrios Nuevo Cuyo, Sierras de Marquesado, Lote Hogar 25/41, El Jilguero y Marquesado 2. Según la pesquisa, Paredes sería quien efectuó el disparo que hirió a un joven durante el enfrentamiento. Junto a él fueron detenidos un hermano de 25 años, cuya identidad no fue informada, y Axel Steven, de 19.

El cuarto sospechoso fue identificado como Castro Montaño, de 24 años, y fue localizado en una vivienda del barrio Nuevo Cuyo. De acuerdo con fuentes de la investigación, habría intentado escapar al advertir la llegada de los efectivos policiales. Esa versión forma parte de la hipótesis policial y deberá ser corroborada en el expediente.

Secuestros y peritajes

En el allanamiento de esa vivienda, los investigadores secuestraron un arma de fabricación casera, conocida como tumbera, un teléfono celular y prendas de vestir que presuntamente habrían sido utilizadas el día del ataque. Además, en otro procedimiento realizado en Lote Hogar 25/41, los efectivos incautaron un cartucho calibre 12/25. Todo ese material quedó incorporado a la causa y será sometido a peritajes.

Origen de la causa

El expediente se inició por un enfrentamiento ocurrido el 3 de octubre, cuando dos grupos con conflictos previos protagonizaron una gresca en La Bebida. Durante el episodio hubo lanzamiento de piedras y disparos de arma de fuego, según la investigación. La víctima fue trasladada al Hospital Rawson para recibir atención médica.

Con las detenciones y el secuestro de elementos de interés, la pesquisa seguirá ahora con el análisis pericial para determinar las circunstancias del ataque y el grado de participación de cada uno de los sospechosos. Ese resultado será clave para definir los próximos pasos judiciales en la causa.