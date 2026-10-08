La Policía intervino en Villa Paulini y aprehendió a cuatro personas por una presunta conexión irregular. La causa quedó bajo Flagrancia por hurto de energía.

Un procedimiento de la Comisaría 6ª en Villa Paulini, Pocito, terminó con cuatro personas aprehendidas por una presunta conexión eléctrica clandestina. La intervención se produjo cerca de las 23:30 en calle Libertad, entre Granaderos e Independencia, sobre el tendido eléctrico de la vía pública.

Según el parte policial, al llegar al lugar los efectivos observaron a un hombre subido a una escalera apoyada sobre un pilar del tendido, mientras otros dos lo asistían desde abajo. Esa maniobra motivó la aprehensión inmediata de los tres hombres y la apertura de actuaciones por presunto hurto, bajo intervención de la UFI Flagrancia.

La propietaria también quedó detenida Durante el operativo se presentó una mujer que dijo ser la dueña de la vivienda hacia la que se dirigía la conexión. De acuerdo con la información policial, la mujer reconoció que había pedido la instalación, por lo que también fue aprehendida. En ese marco, la investigación quedó orientada a determinar el grado de participación de cada una de las personas involucradas.

Los aprehendidos fueron identificados como Sánchez, de 20 años; Recabarren Moreno, de 27; Serapio Olivares, de 29; y Casibar, de 37 años, quien se encontraba bajo arresto domiciliario. La comunicación con la UAT derivó en la aplicación del procedimiento especial de Flagrancia por hurto, mientras la causa continúa su trámite judicial.

Actuación judicial La definición de responsabilidades quedó en manos del proceso penal en curso. Hasta tanto avance la investigación, la imputación se mantiene en el marco de una presunta sustracción de energía eléctrica y no implica una sentencia sobre los involucrados.