Ni Una Menos marchará este lunes 12 de octubre en Barreal, a un mes del crimen de la joven de 26 años. La causa tiene un imputado con prisión preventiva y sigue en investigación.

A casi un mes del crimen de Camila Agustina Vechiarello, la comunidad de Barreal volverá a movilizarse este lunes 12 de octubre para reclamar justicia. La convocatoria fue realizada por Ni Una Menos y tendrá lugar a las 19 en la plaza General San Martín, en Calingasta. El caso quedó bajo investigación judicial en San Juan desde septiembre, cuando se conoció la muerte de la joven de 26 años.

Camila, oriunda de Rosario, había llegado a la provincia para formarse como aspirante a Gendarmería Nacional. Durante la investigación se confirmó además que estaba embarazada, un dato incorporado al expediente y que amplió el impacto del caso en la comunidad donde ocurrió el hecho. La marcha busca sostener el reclamo de esclarecimiento y mantener visible una causa que sigue abierta.

Imputación y medida cautelar





Por el crimen está imputado su esposo, Carlos Gonzalo Rivero, de 25 años, quien permanece detenido con prisión preventiva por el plazo de un año. La causa está a cargo de la UFI Delitos Especiales, que continúa reuniendo elementos de prueba para sostener la acusación. La prisión preventiva es una medida cautelar que se dicta mientras avanza el proceso penal y no implica una condena.

En la audiencia de formalización, el fiscal Adolfo Díaz expuso que los estudios forenses determinaron que la víctima presentaba diez lesiones, dos de ellas mortales, ubicadas a ambos lados del cuello. También sostuvo que la versión del acusado, quien había planteado que las heridas podían haber sido autoinfligidas, no se correspondía con las conclusiones médicas incorporadas al expediente. Según la fiscalía, las lesiones de la víctima fueron provocadas, mientras que las del imputado eran autoinfligidas y de carácter leve.

Calificación penal y líneas de pesquisa





La acusación fue encuadrada como homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género, figura que prevé la pena de prisión perpetua. Esa calificación mantiene el caso dentro de un proceso penal de máxima gravedad, con la fiscalía enfocada en consolidar la prueba pericial y testimonial. En paralelo, la investigación incorporó una presunta denuncia por abuso sexual presentada ante la Justicia de Salta contra un allegado de la familia de Camila.

Los investigadores sospechan que Rivero podría haber realizado esa presentación utilizando la identidad de su esposa, con el objetivo de distanciarla de su entorno. Esa hipótesis sigue bajo análisis y forma parte de las medidas que todavía debe resolver la fiscalía. Mientras tanto, la marcha en Barreal se plantea como una nueva instancia de visibilización pública del caso, en paralelo al avance de la causa judicial.