Familiares y allegados marcharán este jueves al mediodía frente a Tribunales. La audiencia con seis policías detenidos será parte de la causa que investiga la UFI Delitos Especiales.

Familiares, amigos y allegados de Franco Jara, de 31 años, convocaron a una movilización para este jueves a las 12 frente a Tribunales, en reclamo de justicia por su muerte ocurrida el fin de semana pasado en la Comisaría 18º de Albardón.

La manifestación coincidirá con una instancia central de la causa que lleva adelante la UFI Delitos Especiales, donde por primera vez se realizará la audiencia ante el juez con la presencia de los seis efectivos policiales detenidos. Los uniformados pertenecen a la Unidad Coordinadora de Departamentales y permanecen privados de la libertad en el marco de la investigación.

La audiencia judicial está prevista como el ámbito en el que el Ministerio Público Fiscal exponga su teoría del caso y reconstruya cómo habrían ocurrido los hechos que derivaron en el fallecimiento de Jara. En el expediente, la muerte del hombre se vincula con el accionar bajo investigación y no con una causa natural, según lo determinado por la autopsia. Ese informe forense fue el elemento que modificó el rumbo de la causa y permitió encuadrar el hecho como homicidio.

Los detenidos identificados en esta etapa son Emiliano Cabra, Matías Lucero, Juan Recio, Nicolás Godoy, Arnaldo Zalazar y Juan Eduardo Zamora. La convocatoria difundida por el entorno de la víctima sostiene: “Todo es por el pedido de Justicia por Franco Jara. ¡No aflojemos!”, mensaje con el que llamaron a acompañar el reclamo frente al edificio judicial.

Resultado forense

El informe de la autopsia descartó una muerte natural y consignó lesiones graves en el cráneo y los pulmones. Entre las lesiones descriptas figuran un cefalohematoma en la región temporal izquierda, edema cerebral, hemorragia subdural y edema pulmonar. Jara era padre de cuatro hijos, de entre 7 y 14 años, un dato que forma parte del contexto personal incorporado al expediente y a la convocatoria pública.

Con la audiencia de este jueves, la causa ingresará en una etapa en la que el fiscal deberá precisar la hipótesis acusatoria y el juez resolverá las medidas procesales correspondientes. La definición de esa instancia será clave para el avance del expediente y para determinar los próximos pasos judiciales en torno a la muerte ocurrida en Albardón.