El hecho ocurrió en Villa Hipódromo y terminó con un juicio abreviado. La pena se unificó con una condena previa y quedó en cuatro meses de cárcel.

Un robo ocurrido durante la noche en Villa Hipódromo terminó con una condena de prisión efectiva para Cristian Exequiel Lucero, quien fue hallado culpable de sustraer la batería de un automóvil. La sanción fijada fue de cuatro meses de cumplimiento efectivo, luego de unificarla con una condena anterior.

Según consignaron fuentes judiciales, el episodio se produjo el 28 de octubre, cerca de las 21:22, en una propiedad de calle Recuerdos de Provincia 65 Sur, en Rawson. El propietario del lugar escuchó movimientos extraños afuera de su casa y, al mirar por una ventana, vio a un sujeto que estaba sacando la batería de su Fiat Uno blanco.

El hombre salió para impedir el robo y siguió al sospechoso por la zona. La persecución llegó hasta el cruce de Recuerdos de Provincia y Las Heras, donde el individuo logró perderse de vista. Ante esa situación, la víctima se comunicó con el 911 y describió al autor, dato que permitió orientar la búsqueda policial.

Intervención policial y fiscal Con los datos aportados, efectivos que patrullaban el sector comenzaron a buscarlo y encontraron a un hombre cuyas características coincidían con las informadas. Lucero fue interceptado en calle Maipú, antes de llegar a Zonda, y tenía en su poder los elementos robados. La causa quedó en manos de la UFI Flagrancia; el ayudante fiscal Francisco Rodríguez intervino en el lugar y, tras comunicarse con el fiscal Cristian Gerarduzzi, ordenó poner en marcha el procedimiento correspondiente.

Juicio abreviado La resolución llegó mediante un juicio abreviado, mecanismo procesal que permite acordar la pena entre las partes y someterla a homologación judicial. En ese marco, se pactaron tres meses de prisión efectiva, pero como el acusado registraba una condena previa, ambas penas fueron unificadas y la sanción total quedó en cuatro meses de cárcel. Además, se dispuso su prisión preventiva.

El expediente quedó cerrado con esa definición, aunque la medida de prisión preventiva mantiene vigente la situación de encierro mientras avanza el trámite judicial. La unificación de penas fue el punto decisivo para que la condena superara el acuerdo inicial y se fijara en cuatro meses de cumplimiento efectivo.