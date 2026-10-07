Un hombre identificado como Juan Carlos Cornejo González fue condenado en San Juan a 6 meses de prisión de ejecución condicional por haber subido a la nube archivos con material de abuso y explotación sexual infantil. La resolución se dictó en un juicio abreviado y además dispuso reglas de conducta obligatorias, según informaron desde la Justicia. El fallo también ordenó el decomiso inmediato y la posterior destrucción del material electrónico e informático secuestrado en la causa.

Origen de la investigación El caso se activó el 14 de abril de 2026, cuando la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas del Ministerio Público Fiscal de CABA remitió las actuaciones a San Juan. Esa derivación se produjo en el marco del convenio federal y de la red de cooperación 24/7 del Consejo de Procuradores y Fiscales de la República Argentina. La transferencia se hizo tras recibir alertas CyberTipline del NCMEC (Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados), originadas en un reporte automático de Google.

Qué detectaron las pericias Las pericias informáticas determinaron que, entre el 11 y el 12 de abril de 2026, el imputado utilizó su cuenta personal para almacenar y cargar en los servidores de la empresa 7 archivos con representaciones explícitas de abuso sexual de menores de edad. La investigación quedó a cargo de la UFI competente, encabezada por el fiscal Dr. A. Insegna junto con los ayudantes fiscales F. Buteler, A. Bustos y F. Pereyra. En la audiencia de juicio abreviado, Cornejo González admitió su responsabilidad en el hecho.

Marco de la condena La Justicia lo halló autor material del delito de tenencia de representaciones de menores de 18 años dedicados a actividades sexuales explícitas, agravado por la edad de las víctimas, según la formulación informada en la causa. La pena fue fijada en 6 meses de prisión de ejecución condicional, es decir, sin cumplimiento efectivo en establecimiento penitenciario, pero con reglas de conducta impuestas por el tribunal conforme al artículo 27 bis del Código Penal. Ese régimen queda sujeto al control judicial durante el plazo establecido en la sentencia.

Próximos pasos La resolución judicial dejó firme, además, la destrucción del material electrónico e informático secuestrado, una medida habitual en este tipo de expedientes para evitar la circulación o preservación de archivos ilícitos. El expediente se originó por un reporte internacional y fue canalizado por la red de cooperación fiscal, un mecanismo que permite derivar con rapidez este tipo de alertas entre jurisdicciones. Con la condena ya dictada, el punto operativo pendiente es la ejecución de las reglas de conducta y el cumplimiento de la destrucción ordenada por el tribunal.