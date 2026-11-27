La audiencia definirá si Dylan Bunda sigue detenido o recupera la libertad mientras avanza la investigación por abuso sexual. La causa reúne testimonios y la declaración de la denunciante en Cámara Gesell.

La causa que investiga el presunto abuso sexual de una adolescente de 14 años durante una fiesta realizada el 25 de octubre en Médano de Oro, Rawson, entra este viernes en una instancia decisiva para la situación procesal del único imputado. La Justicia deberá resolver si Dylan Bunda continúa detenido, si se extiende la prisión preventiva o si recupera la libertad mientras sigue la investigación. La definición no alcanzará a la responsabilidad penal, que seguirá siendo materia del expediente.

Revisión de medidas cautelaresLa abogada María Filomena Noriega, defensora de Bunda, confirmó a TELESOL la audiencia en la que se revisarán las medidas cautelares. El joven de 19 años permanece privado de su libertad desde el 28 de octubre, cuando la jueza Flavia Allende dispuso su traslado al Servicio Penitenciario Provincial por el plazo de un mes. En esa instancia, el tribunal volverá a evaluar si subsisten los riesgos procesales que justificaron la detención.

Prueba reunidaLa investigación avanzó con la toma de testimonios de quienes participaron de la celebración. Según el expediente, nueve adolescentes que estuvieron en la fiesta ya declararon ante la Justicia, mientras que la joven denunciante brindó su testimonio mediante el sistema de Cámara Gesell, un procedimiento especial para recibir declaración a niños, niñas y adolescentes en un ámbito protegido. Los investigadores buscan reconstruir lo ocurrido antes y después del hecho denunciado y establecer si hubo otras personas con algún grado de participación.

También se procura determinar si existen registros audiovisuales que aporten datos relevantes para el esclarecimiento del caso. De acuerdo con la hipótesis que se investiga, después del episodio la adolescente habría enviado su ubicación a una amiga y luego regresado con su grupo, al que le contó lo sucedido. Más tarde, la situación llegó a conocimiento de su familia y derivó en la denuncia judicial.

El expediente continúa en etapa de Investigación Penal Preparatoria, la fase inicial del proceso penal en la que se recolectan pruebas y se delimita la acusación. La audiencia de este viernes volverá a poner bajo análisis la continuidad de la detención de Bunda mientras se completan las medidas de prueba pendientes.