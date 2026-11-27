Un hombre fue condenado a un año y ocho meses de prisión efectiva tras cometer tres robos en una misma vivienda durante noviembre, en San Juan. Se trata de Lisandro Mariano Arrieta, quien recibió la pena mediante un acuerdo de juicio abreviado en una causa investigada por la UFI Delitos contra la Propiedad.

El primer hecho ocurrió el 13 de noviembre, cuando Arrieta ingresó a una casa y se llevó un espejo y una estufa eléctrica de color rojo. Ese episodio integró luego la secuencia de robos que la fiscalía atribuyó al mismo acusado. La reiteración de los ingresos al inmueble fue uno de los elementos centrales de la causa.

Segundo ingreso. Días después, el 22 de noviembre, volvió al mismo domicilio y sustrajo un ventilador turbo negro y dos mochilas: una negra, que llevaba en la espalda, y otra celeste, que transportaba en la parte delantera del cuerpo. Los investigadores presumen que en esos bolsos trasladó otros elementos, entre ellos un juego de ollas beige y copas de vidrio de diferentes tamaños.

La damnificada denunció además que le faltaban 28 copas. El tercer episodio se produjo el 23 de noviembre, poco antes de las 17, cuando Arrieta volvió a entrar a la propiedad y se llevó las unidades interior y exterior de un equipo de aire acondicionado. La secuencia consolidó la acusación por tres hechos de robo en concurso real, figura que reúne delitos independientes cometidos por una misma persona.

Resolución judicial. Con las pruebas reunidas, la causa avanzó a juicio abreviado y terminó con una condena de cumplimiento efectivo. La investigación estuvo a cargo de la fiscal M. Paula Carena, junto a los ayudantes fiscales Pablo Quiroga y Juan Manuel García Castrillón, y el auxiliar Franco Juárez. El caso quedó cerrado en esa instancia con la pena impuesta, mientras la sentencia fijó la respuesta penal para los hechos cometidos en noviembre.