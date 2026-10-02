Cristian Fabián Abrego recibió un mes de prisión efectiva y fue declarado reincidente. El hecho ocurrió el 25 de septiembre en La Regional y terminó con una detención en Capital.

Un hombre que intentó agredir con un cuchillo a un guardia de seguridad de un local de comidas de Capital fue condenado a un mes de prisión de cumplimiento efectivo. Se trata de Cristian Fabián Abrego, quien además fue declarado reincidente y quedó bajo prisión preventiva. La resolución cerró una causa tramitada por la UFI Flagrancia.

El episodio ocurrió el viernes 25 de septiembre, alrededor de las 21, en el ingreso de La Regional. Según la investigación, Abrego intentó ingresar al establecimiento, pero el personal de seguridad se lo impidió porque el comercio había dispuesto ejercer el derecho de admisión por anteriores inconvenientes vinculados a desórdenes y consumo excesivo de alcohol. Ante el pedido del vigilador para que se retirara, el hombre habría reaccionado de manera violenta.

De acuerdo con la causa, extrajo un cuchillo tipo Tramontina que llevaba entre sus prendas e intentó atacar al trabajador mientras lo insultaba. La agresión no provocó lesiones y ambos forcejearon hasta que el guardia logró zafarse. Abrego escapó en dirección a calle Libertador y, durante la huida, arrojó el arma en un cantero de la zona.

Persecución y detención

El empleado de seguridad comenzó a seguirlo y se mantuvo en contacto con el 911 para informar sus movimientos. En un momento, el acusado subió a un colectivo de la empresa Albardón; el vigilador alertó al chofer sobre lo ocurrido y le pidió que no continuara la marcha. El conductor se comunicó con el 911 y abrió las puertas del vehículo, por lo que Abrego descendió y volvió a escapar. Finalmente, efectivos de la Policía Ciclística lo interceptaron en calle Laprida, entre Rioja y Jujuy.

En paralelo, otros policías realizaron un rastrillaje en el sector indicado por el guardia y hallaron el cuchillo descartado. Según informó la Policía, se trataba de un cuchillo tipo serrucho, con una hoja de aproximadamente 10 centímetros, mango plástico de unos 10 centímetros y marca Coral. Con ese secuestro y la detención, la causa avanzó hacia una salida abreviada.

Juicio abreviado

El fiscal Fernando Bonomo y la ayudante fiscal Liliam Mari impulsaron el procedimiento que derivó en un acuerdo de juicio abreviado. Finalmente, Abrego fue condenado por el delito de abuso de arma a un mes de prisión de cumplimiento efectivo. La Justicia también dispuso su declaración de reincidencia y prisión preventiva, en una causa que quedó cerrada con esa sentencia.