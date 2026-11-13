Sergio Rafael Heredia recibió pena efectiva tras ingresar a una vivienda y sustraer un celular. La Justicia también lo declaró reincidente y ordenó prisión preventiva.

Imagen ilustrativa.

Un hombre fue condenado a prisión efectiva tras ingresar sin autorización a una vivienda de Rivadavia y sustraer un teléfono celular que estaba sobre una mesa. La causa se resolvió por el Procedimiento Especial de Flagrancia y terminó con una pena de siete meses de cárcel.

El hecho ocurrió el martes 10 de noviembre, alrededor de las 21:05, en inmediaciones de Sanidad Argentina y Sargento Cabral. De acuerdo con la investigación, Sergio Rafael Heredia ingresó sin autorización a una propiedad donde también funciona una librería y tomó el aparato que estaba en el comedor. La maniobra fue advertida por una persona que se encontraba cerca del domicilio.

Según el relato incorporado a la causa, esa persona salió detrás del sospechoso y logró alcanzarlo a unos 50 metros del lugar. Durante el trayecto lo mantuvo a la vista, lo que permitió concretar la aprehensión. El teléfono fue recuperado y luego reconocido por su propietario, que se presentó en el lugar.

Tras la intervención de efectivos de la Comisaría 23.ª, tomó participación la fiscalía de turno y se activó el trámite de flagrancia. La UFI Flagrancia acordó con la defensa resolver el expediente mediante un juicio abreviado, una vía procesal que permite dictar sentencia con acuerdo entre las partes cuando se cumplen los requisitos legales. La acusación quedó encuadrada en hurto en grado de tentativa y violación de domicilio, en concurso real.

Finalmente, Heredia recibió una condena de siete meses de prisión de cumplimiento efectivo. La Justicia también lo declaró reincidente y dispuso su prisión preventiva. La fiscal del caso fue la Dra. Virginia Branca y el ayudante fiscal interviniente fue el Dr. Mario Codorniú.

La resolución dejó firme, además, que el acusado permanezca detenido mientras avanza la ejecución de la pena, en el marco de una causa que quedó cerrada por juicio abreviado.