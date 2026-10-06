Rodrigo Carrizo y Marcelo Berón recibieron prisión efectiva tras un hecho ocurrido el 2 de octubre en Santa Lucía. Uno de ellos tuvo una pena unificada de un año, ocho meses y veinte días.

Dos hombres fueron condenados a prisión efectiva por un intento de sustracción ocurrido el 2 de octubre en Santa Lucía, luego de ser localizados por la policía a pocas cuadras del lugar. Se trata de Rodrigo Carrizo y Marcelo Berón, quienes aceptaron un juicio abreviado en el marco del sistema de Flagrancia.

El episodio se registró cerca de las 14:20, cuando personal policial fue enviado por el CISEM a la zona de calle Balcarce tras un aviso sobre dos personas que estarían sustrayendo objetos de una propiedad deshabitada. Según la información incorporada al procedimiento, un vecino registró con su teléfono la salida de los sospechosos del terreno y su fuga hacia un baldío cercano. Con esos datos, los efectivos ubicaron a ambos a pocas cuadras del sitio.

Elementos secuestrados

Durante la intervención fueron hallados distintos objetos en las inmediaciones del quincho. Entre ellos, la policía informó el hallazgo de platos de madera y una tela romboidal, que quedaron incorporados al procedimiento. En el terreno baldío por donde habrían intentado escapar también aparecieron un fierro con uno de sus extremos curvado y una bolsa de color celeste.

La damnificada se presentó luego en el lugar y, con la intervención del ayudante fiscal Francisco Rodríguez, se puso en marcha el trámite correspondiente. La causa quedó a cargo del fiscal Cristian Gerarduzzi, bajo la carátula de hurto en grado de tentativa, figura que refiere a un intento de apropiación de bienes sin que el hecho se consume.

Condena y unificación

Tras el avance de la causa, ambos imputados accedieron a un acuerdo de juicio abreviado. En los dos casos se fijó una pena de seis meses y veinte días de prisión efectiva. En uno de los condenados, además, se dispuso la unificación con una condena anterior, por lo que la pena única quedó establecida en un año, ocho meses y veinte días de prisión efectiva.

En ese mismo caso se declaró la reincidencia y se ordenó prisión preventiva, medida cautelar que implica la detención durante el proceso o mientras se ejecuta la resolución judicial. El procedimiento se cerró pocos días después del hecho, a partir de la alerta al 911 y la intervención policial inicial.