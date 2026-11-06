Un operativo de control de personas realizado por efectivos de la Unidad Coordinadora de Departamentales en Caucete derivó en el hallazgo de un vivero de marihuana montado dentro de una vivienda. Según precisaron fuentes policiales a Telesol Diario, el procedimiento formó parte de un Dispositivo de Prevención orientado a entrevistar personas sospechosas. En ese marco, un hombre intentó evitar la entrevista, escapó corriendo y fue perseguido por los uniformados hasta una casa.

El sospechoso, de 31 años, fue reducido y esposado dentro del inmueble. De acuerdo con la información policial, en el interior se encontró un montaje preparado para el cultivo, con 21 plantas de marihuana de distintos tamaños. La fuerza describió el lugar como un vivero elaborado, instalado para favorecer el crecimiento de las plantas.









Infraestructura del cultivo

Las plantas estaban dentro de una carpa acondicionada para el desarrollo de los ejemplares y equipada con lámparas para potenciar su crecimiento. Además, los policías hallaron otras lámparas especiales fuera de esa estructura, según el detalle brindado por la fuerza. El material secuestrado quedó a disposición de la investigación judicial y constituye el elemento central del caso, por la posible infracción a la normativa penal vinculada con estupefacientes.

Intervención federal

Ahora será la Justicia Federal la encargada de determinar la responsabilidad penal del detenido. El caso quedó abierto a partir del procedimiento policial y de la evidencia secuestrada en la vivienda. No se informaron, en el material original, la fiscalía interviniente ni la calificación legal concreta. La continuidad del expediente dependerá de las medidas que disponga el fuero federal sobre el hombre aprehendido y sobre los elementos incautados.

Más demorados en el operativo

En el mismo despliegue de prevención, la Policía demoró a otras 25 personas, todas oriundas de Caucete. Fuentes policiales indicaron que varios de los demorados registraban frondosos prontuarios. Ese dato no fue acompañado por precisiones sobre causas abiertas o antecedentes judiciales concretos, por lo que quedó como referencia interna de la fuerza. El operativo dejó, además del detenido principal, una serie de identificaciones que ahora forman parte del balance del procedimiento.