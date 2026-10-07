Un hombre fue condenado a cuatro meses de prisión efectiva tras ser detenido en flagrancia luego de sustraer elementos del interior de un automóvil estacionado en una vivienda de Rawson. Se trata de Javier Franco Pérez, imputado por el delito de robo, quien además fue declarado reincidente y quedó bajo prisión preventiva.

El caso se resolvió mediante un acuerdo de juicio abreviado, con intervención del fiscal del caso, Dr. Cristian Gerarduzzi, y del ayudante fiscal Dr. Francisco Rodríguez. Ese mecanismo procesal permite cerrar una causa con admisión de responsabilidad y una pena consensuada dentro de los márgenes legales, sin llegar a debate oral. En este expediente, la respuesta judicial fue inmediata por tratarse de un hecho detectado a los pocos minutos de ocurrido.

La denuncia y la detención

Según la denuncia del damnificado, el hecho ocurrió el 5 de octubre de 2026, alrededor de la 1 de la madrugada. El propietario del vehículo dormía en su domicilio cuando una vecina le advirtió que un hombre había abierto el baúl de su Ford Escort verde, estacionado en una cochera ubicada en el ingreso a la vivienda. Al revisar el auto, constató que la cerradura de la tapa del baúl había sido violentada y que faltaban dos parlantes, con sus cables, y dos tapas protectoras.

Recuperación de los elementos

Pocos minutos después, otra persona fue alertada por la misma vecina sobre lo sucedido. Se trata de un hombre identificado en el legajo con las iniciales L.C., dueño de un kiosco en la esquina de calle Rivadavia y Dr. Ortega, en el interior del Barrio Procesa Sarmiento 1, en Rawson. Al circular en motocicleta por calle Rivadavia, antes de llegar a calle Proyectada, observó a un hombre que llevaba una caja de cartón y lo interceptó por sospechar que podía ser el autor del robo. Al revisar la caja, encontró los parlantes sustraídos del vehículo.

Luego llegó personal policial, que dio intervención a la Base Acusatorio y al ayudante fiscal de turno. Más tarde se presentó el fiscal Cristian Gerarduzzi, de la UFI Flagrancia, quien dispuso el inicio del Procedimiento Especial de Flagrancia. El damnificado reconoció en el lugar los parlantes como de su propiedad, por lo que los elementos pudieron ser recuperados poco después del robo.

Pena y situación procesal

Con los elementos reunidos durante el procedimiento, la causa avanzó rápidamente y terminó en juicio abreviado. En ese marco, Javier Franco Pérez fue condenado a cuatro meses de prisión efectiva por el delito de robo. Además, la Justicia dispuso su declaración de reincidencia y la prisión preventiva. El expediente quedó resuelto en pocas horas, con los bienes restituidos y una pena ya fijada para el condenado.