La Justicia le impuso cinco meses de prisión condicional y reglas de conducta. El caso se resolvió en un juicio abreviado y el acusado recuperó la libertad.

La Justicia condenó a Cristian Abel Cuello a cinco meses de prisión de ejecución condicional por el intento de robo de una camioneta en Rawson, según informaron desde Flagrancia. La pena implica que no cumplirá encierro efectivo, aunque deberá respetar reglas de conducta fijadas judicialmente. Con esa resolución, el acusado recuperó la libertad.

El caso se cerró mediante un juicio abreviado, una vía procesal que permite acordar una pena sin llegar a un debate oral completo, dentro de la causa en la que Cuello estaba imputado por robo en grado de tentativa. Además de la condena, la Justicia dispuso la acumulación del expediente al legajo 25258/24. Esa definición deja firme, por el momento, la respuesta penal en el marco del procedimiento de Flagrancia.

El hecho imputado ocurrió el 10 de octubre, cuando Cuello rompió la ventanilla trasera derecha de una Toyota Hilux estacionada en la zona de calles Cuneo y Mendoza. El intento no se concretó porque se activó la alarma del vehículo y el sospechoso fue advertido. Ese dato fue central para la intervención posterior de terceros y de la Policía.

Según la reconstrucción informada, el hermano del propietario, que trabajaba sobre el techo de una vivienda cercana, lo vio y salió tras él. La persecución terminó pocos metros después, cuando logró alcanzarlo y reducirlo con la colaboración del dueño de la camioneta. Poco después llegó la Policía y formalizó la detención, lo que derivó en su vinculación al procedimiento de Flagrancia.

La condena deja como variable pendiente el cumplimiento de las reglas de conducta impuestas por el tribunal durante el período de prisión condicional. En este tipo de resoluciones, el control judicial posterior resulta determinante para verificar que el condenado no incurra en nuevas infracciones mientras rige la pena.