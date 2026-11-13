Un Tribunal Colegiado lo declaró culpable por unanimidad tras un juicio oral. La pena se cumplirá en el Servicio Penitenciario Provincial hasta que la sentencia quede firme.

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Un hombre fue condenado a siete años de prisión efectiva en San Juan tras ser hallado culpable de abusar sexualmente de su sobrina, una adolescente de 15 años al momento de los hechos. La sentencia fue dictada por unanimidad por un Tribunal Colegiado, luego de un juicio oral en el que el Ministerio Público Fiscal sostuvo haber acreditado la responsabilidad penal del imputado.

La causa fue investigada por la UFI ANIVI y tuvo como imputado a D.R.A., hermano del padre de la víctima. Según la pesquisa, los hechos ocurrieron en dos oportunidades, entre abril y junio de 2025, en una vivienda del departamento Rawson perteneciente a la abuela paterna de la adolescente. Ese contexto familiar y doméstico fue parte central de la investigación penal.

En uno de los episodios, el acusado habría abusado sexualmente de la menor mediante acceso carnal cuando ella había concurrido de visita al domicilio. En otro encuentro, ocurrido en el mismo período y en el mismo inmueble, se le atribuyeron tocamientos por encima de la ropa en la zona de los glúteos. La calificación legal aplicada por los magistrados fue abuso sexual con acceso carnal en concurso real con abuso sexual simple.

Inicio de la denuncia La situación salió a la luz cuando la adolescente decidió contar lo ocurrido en el ámbito escolar. A partir de esa revelación, las autoridades tomaron intervención y se radicó la denuncia ante la UFI ANIVI, que puso en marcha la investigación penal. Con los elementos reunidos durante la instrucción, el Ministerio Público Fiscal llevó el caso a juicio y presentó la prueba para sostener la acusación.

Resolución judicial Además de la pena de prisión efectiva, el tribunal ordenó que el condenado permanezca en prisión preventiva en el Servicio Penitenciario Provincial hasta que la sentencia quede firme. La fiscal del caso fue la Dra. Valentina Bucciarelli, con intervención de los ayudantes fiscales Dr. Nahuel Ibazeta, Dra. Luciana Fasoli y Dr. Fernando Guerrero, y la colaboración de la Dra. Rocío Toledo. El próximo paso procesal queda sujeto a la firmeza del fallo.