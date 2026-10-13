El tribunal unificó la pena con una condena previa y ordenó que siga detenido. Los hechos involucraron a dos hijos de su pareja, cuando tenían 11 y 7 años.

Un hombre identificado por sus iniciales J.J.A. recibió una pena única de 11 años de prisión efectiva tras ser declarado culpable de abusar sexualmente de dos hijos de su pareja en una vivienda de Rawson. La sentencia fue dictada este martes por un tribunal colegiado, luego de un juicio oral y público. El fallo también dispuso que el condenado permanezca en prisión preventiva hasta que la decisión quede firme.

La acusación estuvo a cargo de la fiscal Valentina Bucciarelli, con la intervención de los ayudantes fiscales Nahuel Ibazeta, Luciana Fasoli y Fernando Guerrero. Según la exposición realizada en el debate, los hechos ocurrieron en 2023 y tuvieron como víctimas a una niña que hoy tiene 15 años y a un niño que actualmente tiene 11. En ambos casos, las conductas atribuidas se produjeron cuando eran menores de edad y dentro del mismo ámbito familiar.

En el caso de la niña, la acusación sostuvo que los abusos consistieron en tocamientos y besos en la boca en distintas oportunidades, cuando tenía 11 años. Respecto del niño, la fiscalía afirmó que el imputado aprovechaba momentos en que estaba acostado en su cama para realizarle tocamientos en sus partes íntimas y besarle la zona genital, cuando tenía 7 años. Esos extremos fueron considerados acreditados por el tribunal para dictar condena.

La pena y sus efectos

El tribunal resolvió por unanimidad condenar al acusado a ocho años de prisión efectiva por abuso sexual simple reiterado contra una de las víctimas y abuso sexual gravemente ultrajante contra la otra, en concurso real. Sin embargo, el monto final se elevó por la revocación de la condicionalidad de una condena previa de tres años de prisión, dictada en un expediente de la UFI ANIVI. Ambas sanciones fueron unificadas en una pena única de 11 años, que deberá cumplir en el Servicio Penitenciario Provincial.

Los magistrados además absolvieron al hombre del delito de promoción a la corrupción agravada que se le atribuía en perjuicio de una de las víctimas. Esa decisión dejó asentado que el tribunal diferenció entre los hechos que consideró probados y la imputación que no logró sostenerse en el debate oral. La continuidad de la prisión preventiva hasta que la sentencia quede firme mantiene vigente la situación de encierro mientras avanza la etapa recursiva.

Próximos pasos

Con la sentencia ya dictada, el caso queda ahora sujeto a la eventual revisión de instancias superiores si la defensa o la fiscalía recurren el fallo. Mientras tanto, la pena unificada de 11 años y la medida de prisión preventiva fijan el marco procesal inmediato para el condenado. La resolución judicial también deja como antecedente la unificación de condenas en un expediente con intervención previa de la UFI ANIVI.

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