El biker sanjuanino fue dado de alta este lunes y quedó fuera de peligro. La UFI de Delitos contra la Propiedad investiga un robo agravado y busca a tres sospechosos.

El biker sanjuanino Carlos Alberto Comastri, de 44 años, recibió el alta médica este lunes 12 de octubre y quedó fuera de peligro, un día después de haber sido golpeado con una barreta durante un robo en su casa de Rivadavia. La información fue confirmada por fuentes oficiales.

Según el informe de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) de Delitos contra la Propiedad, el hecho ocurrió en la madrugada del domingo 11 de octubre, entre la 1 y la 1.30, sobre calle Meglioli. Comastri salía de su vivienda cuando tres atacantes lo abordaron y lo golpearon antes de ingresar al domicilio. El episodio quedó bajo investigación penal para establecer la identidad de los autores.

Una vez dentro, los asaltantes amenazaron con un arma de fuego a los padres de Comastri y les exigieron 500.000 dólares. Como la familia no reunió ese monto, uno de los damnificados fue maniatado mientras los intrusos revisaban la vivienda en busca de dinero. La secuencia descripta por la fiscalía ubica el foco de la pesquisa en un robo cometido con violencia y en grupo.

Los autores se llevaron una billetera con $120.000 en efectivo. También ingresaron al comercio familiar, ubicado junto a la casa, y sustrajeron una botella de fernet y diez paquetes de cigarrillos. Ese detalle forma parte del inventario inicial de lo robado y puede ser útil para reconstruir el recorrido de los atacantes.

Tras la agresión, personal de emergencias trasladó a Comastri para su asistencia y luego fue derivado a la Clínica San Juan, donde permaneció internado bajo observación. De acuerdo con la información oficial, recibió el alta este lunes cerca de las 11. La causa fue caratulada como robo agravado por el uso de arma de fuego, en poblado y en banda, y quedó a cargo de la fiscal Claudia Salica, de la UFI Delitos contra la Propiedad, que procura identificar a los tres sospechosos.