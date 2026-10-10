La Brigada Este interceptó a cuatro hombres y una mujer en un Volkswagen Gol blanco. Secuestraron prendas con restos de aceite resina, un indicio incorporado a la causa.

Un operativo de la Brigada Este terminó con cinco personas detenidas, sospechadas de integrar una banda dedicada al robo de transformadores eléctricos. Se trata de cuatro hombres y una mujer que fueron interceptados cuando circulaban en un Volkswagen Gol blanco, vehículo que quedó a disposición de los investigadores.

Durante el procedimiento, las autoridades encontraron prendas de vestir que, según informaron fuentes policiales, tenían impregnados restos de aceite resina, un componente característico de los transformadores eléctricos. Ese hallazgo fue incorporado a la investigación como un elemento de interés para establecer si los sospechosos estarían vinculados con los robos denunciados.





Los cinco detenidos quedaron a disposición de la Justicia, mientras los investigadores buscan determinar el grado de participación de cada uno y establecer si tendrían relación con otros ataques contra transformadores registrados en la zona. Por el momento, no se brindaron mayores precisiones sobre los lugares donde se habrían cometido los hechos ni sobre la cantidad de equipos presuntamente sustraídos.





La investigación continúa para esclarecer el alcance de las maniobras y definir la situación judicial de los sospechosos. Hasta ahora, el expediente avanza con los elementos secuestrados en el operativo y con la identificación de eventuales vínculos con otros hechos denunciados en el área.