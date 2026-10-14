El siniestro ocurrió sobre avenida Benavídez, entre Díaz y Paula Albarracín de Sarmiento. El conductor y un acompañante fueron trasladados al Hospital Rawson.

Un siniestro vial ocurrido en Chimbas, sobre avenida Benavídez entre Díaz y Paula Albarracín de Sarmiento, dejó como saldo dos personas trasladadas al Hospital Rawson. Una camioneta Renault Kangoo impactó contra la parte trasera de un camión que estaba estacionado sobre la calzada.

Según los primeros datos, el camión permanecía detenido desde la madrugada a la espera de ingresar a una fábrica de agua y soda. Por causas que todavía no fueron establecidas, el utilitario colisionó de lleno contra la parte posterior del vehículo de mayor porte. La mecánica del hecho provocó daños importantes en el frente de la camioneta, que quedó hundido tras el impacto.

En el utilitario viajaban tres personas. El conductor y su acompañante quedaron atrapados y debieron ser rescatados por personal de Bomberos, mientras que la tercera persona no fue mencionada entre los trasladados. Ambos heridos fueron derivados al Hospital Rawson para recibir atención médica, aunque no se informaron precisiones sobre su estado de salud.

Testigos del episodio señalaron que la camioneta chocó directamente contra el camión, aunque las causas del siniestro siguen sin determinarse. Hasta el momento no se informó intervención judicial ni se difundieron peritajes sobre la dinámica del hecho.

La investigación de las circunstancias del choque quedó pendiente de los informes que puedan aportar los equipos de emergencia y las actuaciones posteriores, en caso de corresponder.